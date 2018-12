Schrik zit er in bij hardlopers na aanvallen: ''Dit had iedereen kunnen overkomen''

EGMOND BINNEN - Bij hardloopgroep De Duinlopers in Egmond-Binnen zit de schrik er goed in. Nu het vermoeden bestaat dat drie vrouwen door dezelfde dader zijn aangevallen tijdens het hardlopen zijn ze extra waakzaam. ''Normaal deed ik mijn schoentjes gewoon aan en ging rennen, dat is nu helemaal anders.''

Volgens trainer Martine Keijser zijn de recente aanvallen op hardloopsters het gesprek van de dag binnen de groep. ''Het is in deze omgeving gebeurd en veel van onze leden kennen de slachtoffers. Bij het eerste incident denk je aan een toevallige ongelukkige omstandigheid, maar nu het meerdere keren is gebeurd, geeft dat een onveilig gevoel. Dit had iedereen kunnen overkomen.''

Tips

En hoewel de politie geen duidelijke link ziet tussen de drie aanvallen houden ze zeker de optie open dat het om een en dezelfde dader gaat. In het programma Opsporing Verzocht werd gisteravond ook aandacht besteed aan de zaak. ''We hebben in totaal dertig tips binnen gekregen en daar zitten zeker bruikbare tips tussen. Als het om dezelfde dader gaat, moet hij heel erg snel naar binnen worden getrokken'', aldus Wendy Boudewijn van de politie.

De hardlopers van De Duinlopers nemen ook voorzorgsmaatregelen aangezien de dader nog op vrije voeten is. ''Vooral als mensen in de avond gaan lopen adviseren we ze om niet op de stille wegen te lopen maar op verlichte fietspaden die buiten de rijbaan liggen. Blijf vooral lekker hardlopen, maar zorg dat je je mobiel bij je hebt en zoek het gevaar niet op.''

Geen signalement

Omdat er nog geen verdachte is aangehouden, doet de politie een dringend beroep op getuigen. Een signalement van de verdachte is niet bekend, al hebben de slachtoffers wel een beschrijving van de auto gegeven of de 'vluchtroute' kunnen geven. Maar die verklaringen lopen wel uiteen. Zo hebben twee slachtoffers een grote, hoge auto gezien. Een ander heeft het over een kleine donkerkleurige auto.

Wie getuige is geweest van of meer weet over een van de aanrijdingen in Castricum (22 november) of Egmond aan den Hoef (26 november), wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan op 0800-6070 of anoniem op 0800-7000.