Aangereden hardloopster en fietsster Castricum doen verhaal: "Er kwam opeens een arm uit het raam"

CASTRICUM - Twee van de drie slachtoffers van de aanrijdingen en (vermoedelijke) steekpartijen in Castricum en Egmond aan Zee, op 22 en 26 november, hebben gisteravond hun verhaal gedaan in Opsporing Verzocht. "Ik denk dat ik het geluk heb gehad dat m'n arm voor m'n borstkas zat."

Het eerste slachtoffer, de 18-jarige vrouw die op donderdagavond 22 november rond 17.45 uur vanuit Limmen naar haar verzorgpaard in Egmond reed en in Castricum werd aangereden, heeft niet alle gebeurtenissen nog even scherp op haar netvlies.

Lees ook: Hardloopster en fietster aangereden in Castricum: grijze auto rijdt door

Ze herinnert zich nog wel dat enkele auto's haar passeerden, en dat er bij de bocht op de Zanddijk 'opeens een arm uit het raam kwam'. "Aan de kant van de bestuurder. Daarna kreeg ik flinke pijn aan m'n arm, en een beetje op m'n borst. Omdat ik vrij snel flauwval, ben ik aan de kant van de weg gaan zitten. Daar heb ik m'n vader gebeld."

'In de auto zakte ik in'

Een vrouw die haar ziet zitten, ontfermt zich over haar. "Ze is bij me gebleven tot mijn vader er ook was", vertelt het slachtoffer. "In de auto - op weg naar huis - zakte ik eigenlijk steeds meer in. Dus ik gaf aan dat ik liever naar het ziekenhuis toe wilde. In het ziekenhuis bleek dat ik een klaplong had, en een klein wondje op m'n borst."

De 52-jarige hardloopster die kort daarna werd aangereden, doet haar verhaal ook, maar wel anoniem. "Ik voelde plotseling een harde klap tegen m'n arm", vertelde ze over haar ervaring op de Zanddijk, waar ze vaker hardloopt. "Ik greep naar m'n arm, en m'n hand zat vol met bloed, en m'n mouw ook. Ik zag een auto langzaam wegrijden, en ben eigenlijk zo snel mogelijk naar huis gelopen, met af en toe een hand op m'n arm." Als haar man thuiskomt, doet hij verband om de wond, vertelt ze. "Toen zijn we samen naar het ziekenhuis gereden.

Neergestoken in Egmond

Vier dagen lang denken de slachtoffers dat ze zijn aangereden door een onoplettende automobilist. maar als ze horen dat er op maandag 26 november rond 19.40 uur op de Rinnegommerlaan in Egmond aan den Hoef een 18-jarige vrouw (Esmee) is aangereden en vervolgens in haar borst is gestoken, krijgen ze hun bedenkingen.

Lees ook: 'SUV-steker' stak waarschijnlijk ook hardloopster en fietser in Castricum



"Ze heeft mij verteld dat ze aan de linkerkant van de weg liep, zoals de meeste hardlopers doen om wel gezien te worden", vertelt vader van slachtoffer Esmee. "En die auto kwam met een grote vaart op haar af, waarop zij denkt: ik ga maar naar rechts, dan ontwijk ik hem. Maar toen stuurde hij ook naar rechts toe en zette haar klem. Het raampje stond open, hij schreeuwde nog wat en hij gaf haar - dacht ze - een klap, maar dat bleek een messteek te zijn."

Lees ook: Tientallen online steunbetuigingen voor jonge neergestoken hardloopster

De 18-jarige fietsster, die vier dagen eerder op de Zanddijk in Castricum een klaplong had opgelopen, 'schrok wel' van dat nieuws. "Ja, dan voelt het meer alsof je bent aangevallen." Ook het andere slachtoffer beseft zich dan dat ze wellicht slachtoffer is geworden van een steekpartij. "Ik heb denk ik geluk gehad dat m'n arm voor m'n borstkas zat, en dat ik daar niet gestoken ben. Ik ben er relatief goed vanaf gekomen."

''Welke gek doet dit?"

De vader van de in Egmond neergestoken hardloopster benadrukt dat hij zijn dochter niet snel weer alleen de straat op zal laten gaan. "Het lijkt me verschrikkelijk als ze weer zou gaan lopen. We gaan dan toch mee denk ik, want ik kan haar nu niet loslaten. En dat zal nog wel even moeten slijten." Toch denkt hij dat je jezelf nooit tegen dit soort willekeurige acties kunt beschermen. "Dit kun je nooit voor wezen, want welke gek doet dit nou?"

Lees ook: Politie Egmond zoekt camerabeelden neergestoken hardloopster

De politie benadrukt dat het bij de 18-jarige hardloopster vasstaat dat ze is gestoken, maar dat het bij de zaken in Castricum nog om een vermoeden gaat. Wel wijst de schade aan de kleding en hun letsel in de richting van een messteek.

Bekijk hier het fragment van Opsporing Verzocht. Tekst loopt door onder de video.

Omdat er nog geen verdachte is aangehouden, doet de politie een dringend beroep op getuigen. Een signalement van de verdachte is niet bekend, al hebben de slachtoffers wel een beschrijving van de auto gegeven of de 'vluchtroute' kunnen geven.

Beschrijving auto

Zo verklaarde de 52-jarige hardloopster in Castricum dat de auto na de aanrijding in de richting van Heiloo reed. Volgens de fietsster reed hij na de aanrijding richting de Westerweg. Beide hebben een grote, hoge auto gezien. Volgens het slachtoffer in Egmond aan den Hoef was het een kleine, donkerkleurige auto, volgens een van de slachtoffers in Castricum was het een 'zilverkleurige hoge auto'.

Wie getuige is geweest van of meer weet over een van de aanrijdingen in Castricum (22 november) of Egmond aan den Hoef (26 november), wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan op 0800-6070 of anoniem op 0800-7000.