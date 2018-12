Tientallen online steunbetuigingen voor jonge neergestoken hardloopster

EGMOND AAN DEN HOEF - Op de Facebook-pagina 'Steun Esmee' stromen de steunbetuigingen binnen voor de jonge hardloopster Esmee (18) die in Egmond aan den Hoef werd aangereden en neergestoken.

De pagina is pas twee dagen online, maar er zijn inmiddels al tientallen lieve en opbeurende berichtjes voor het jonge meisje geschreven. Vooral andere hardloopers sturen veel berichtjes, sommige zelfs in het Engels en Frans, om Esmee een hart onder de riem te steken.

Steun Esmee is opgezet door Cecile Vandecasteele. Zij hoopt dat alle berichten Esmee bereiken en dat ze dadelijk het hardlopen weer durft op te pakken. "Ik ken Esmee, niet persoonlijk, maar ik ben zelf ook hardloopster. Het had mij dus ook kunnen gebeuren. Maar dat het zo'n jong meisje moest overkomen is helemaal verschrikkelijk", vertelt ze NH Nieuws.

Meerdere incidenten

Op 26 november werd in Egmond aan den Hoef een hardloopster (18) aangereden en neergestoken. Ook in Castricum werden enkele dagen eerder een hardloopster en fietser aangereden. De gemeenten Bergen, Heiloo en Castricum raden inwoners aan om in groepjes hard te lopen en liever niet alleen.

Burgemeester Hetty Hafkamp van Bergen noemde de incidenten eerder zorgelijk. "Dit kan niet. Iedereen heeft het recht om veilig over straat te gaan."