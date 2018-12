Politie Egmond zoekt camerabeelden van neergestoken hardloopster (18)

EGMOND BINNEN - De politie vraagt inwoners van Egmond-Binnen die camera’s rondom hun woning hebben, zich te melden bij de recherche. De afgelopen tijd zijn er in de omgeving meerdere incidenten geweest waarvan de politie hoopt beelden te vinden.

Op 26 november werd in Egmond aan den Hoef een hardloopster (18) aangereden en neergestoken. Ook in Castricum werden enkele dagen eerder een hardloopster en fietser aangereden. De gemeenten Bergen, Heiloo en Castricum raden inwoners aan om in groepjes hard te lopen en liever niet alleen.

Lees ook: Moeder neergestoken hardloopster (18): "Mes had niet veel dieper moeten gaan"

De politie weet niet of de bestuurder in Castricum dezelfde is als de bestuurder in Egmond aan den Hoef, maar er wordt wel gekeken of er een verband is. Getuigen wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

Zorgelijk

Burgemeester Hetty Hafkamp van Bergen noemt de incidenten zorgelijk. "Dit kan niet. Iedereen heeft het recht om veilig over straat te gaan."

Lees ook: Gemeenten en politie waarschuwen na aanrijdingen en steekpartij: ga in groepjes hardlopen

De gemeenten benadrukken dat het niet alleen nu, maar sowieso altijd verstandiger is om in groepjes hard te lopen, zodat "je goed zichtbaar bent en op verlichte paden blijft."