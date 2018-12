Politie krijgt ruim 30 tips over mysterieuze 'SUV-steker'

EGMOND AAN DEN HOEF - Bij de politie zijn ruim dertig tips binnengekomen over de messentrekker die in de omgeving van Egmond vanuit zijn auto mensen aanvalt. De voorvallen werden gister behandeld bij Opsporing Verzocht. Volgens een woordvoerder zitten er 'op het eerste gezicht hoopvolle tips' bij.

Drie vrouwen zijn in november slachtoffer geworden van deze 'SUV-steker'. Deze man of vrouw stak de 18-jarige Esmee in haar borst toen ze aan het hardlopen was in Egmond aan den Hoef. Twee andere vrouwen (18 en 52 jaar) zijn waarschijnlijk ook neergestoken toen ze werden aangereden in Castricum.

De politie tastte in het duister en besteedde gisteren aandacht aan de zaken in Opsporing Verzocht. Naar aanleiding van die uitzending zijn ruim dertig tips binnen gekomen, laat de politie weten. "Op het eerste gezicht zitten daar best hoopvolle tips bij", aldus een woordvoerder.

