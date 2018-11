Nog veel onrust over grafietregens: "Wie waakt er over onze gezondheid?"

WIJK AAN ZEE - Twee dagen na de grote bewonersbijeenkomst over de grafietregens van Tata Steel is de rust in Wijk aan Zee nog niet teruggekeerd. Volgens Linda Valent van de Dorpsraad zijn er nog altijd veel zorgen, omdat de "instanties weinig antwoorden hebben geboden". "Iedereen vraagt zich af: wat doen de provincie en de burgemeester eigenlijk voor ons?"

Volgens Valent zijn de Dorpsraad en de inwoners teleurgesteld over het feit dat niemand zich om de omwonenden lijkt te bekommeren. "Pas een week geleden heeft het RIVM officieel opdracht gekregen om de grafietregens te gaan onderzoeken", vertelt ze aan NH Nieuws. "Dat geeft wel aan hoe onbelangrijk het eigenlijk is voor de provincie."

De instanties komen naar eigen zeggen snel weer met een aankondiging voor een nieuwe bijeenkomst, maar ook daar hebben de Wijk aan Zeeërs een hard hoofd in. "Ik denk eigenlijk dat het RIVM-onderzoek nog wel even gaat duren en dat ze wachten in de hoop dat wij het vergeten. Maar geloof me: dit wordt echt niet vergeten", aldus Valent. "We zijn zeker niet tegen Tata Steel, maar willen wel weten waar we aan toe zijn en wat er gedaan kan worden voor de omwonenden op lange termijn."

Zo'n langetermijnoplossing is de bouw van een grote hal rondom de vervuilende werkzaamheden. Die moet er binnen anderhalf jaar zijn, maar de Dorpsraad wil daar wat druk achter zetten. "Allereerst willen we weten hoe groot die hal moet gaan worden. Want houdt het dan wel alle vervuiling tegen? En wat gaat er dan eigenlijk gebeuren? En bovendien willen we dat die hal zo snel mogelijk wordt gebouwd, het liefst binnen een half jaar."

Te hoge uitstoot

Slakverwerker Harsco (waar de grafietregens vandaan komen) moet bij elke overtreding (te hoge uitstoot) een bedrag van 5.000 euro betalen. Inmiddels staat de teller op 21 keer een te hoge uitstoot, wat neerkomt op een dwangsom van 105.000 euro. Het maximum aan boetes is 150.000 euro. Mocht het zover komen, dan kan de Omgevingsdienst Harsco zelfs sluiten.

Valent vraagt zich af of het echt zover zal komen, maar hoopt wel dat het bereiken van het maximale bedrag een pressiemiddel kan zijn voor Tata. "Dat geld boeit ze niet, dat is kleingeld. Maar als ze het maximum hebben bereikt, hebben we wel een stok achter de deur om te zeggen: 'en nu moet er wat gaan gebeuren!'. Want dan kunnen we ook weer goede buren van elkaar zijn."

