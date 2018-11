Deel dit artikel:













Omwonenden Tata teleurgesteld over informatie rond grafietregens Tata Steel Foto: NH Nieuws/Shutterstock

WIJK AAN ZEE - Het gros van de mensen dat vanavond bij de bewonersbijeenkomst over de grafietregens van Tata Steel naar dorpshuis De Moriaan was gekomen, is teleurgesteld.

Dat het de Wijk aan Zeeërs menens is, werd direct duidelijk. Her en der werden demonstratief mondkapjes opgezet, sommigen aanwezigen hielden protestborden omhoog, en anderen zongen een protestlied. Lees ook: Bewonersbijeenkomst Wijk aan Zee over grafietregens: vier vragen en antwoorden Ondanks hun actiebereidheid hebben de ruim vierhonderd aanwezigen niet gekregen waarvoor ze waren gekomen: een antwoord op de vraag hoe schadelijk die grafietregens nu eigenlijk zijn. De GGD en het RIVM maakten weliswaar de samenstelling van de uitstoot bekend, maar gingen niet dieper in op eventuele gezondheidsrisico's. Lees ook: Bewonersbijeenkomst Wijk aan Zee over grafietregens Tata Steel drukbezocht Wel gaven ze Wijk aan Zeeërs tips wat ze het best kunnen doen bij nieuwe grafietregens, maar die adviezen stelden hen nauwelijks gerust. 'Onacceptabel'

Dat de gezondheidsrisico's nog niet in kaart zijn gebracht, maar Wijk aan Zee nog altijd last heeft van de grafietregens, noemt gedeputeerde Adnan Tekin 'onacceptabel'.



Ook Tata-directeur Hans van der Berg is vanavond in de Moriaan aanwezig, en gaat diep door het stof. Hoewel er na de eerste klachten maatregelen zijn genomen, sorteren die nog niet het gewenste effect, en dus zit hij morgen weer met z'n directiegenoten 'rond de tafel'. Ook Tata-directeur Hans van der Berg is vanavond in de Moriaan aanwezig, en gaat diep door het stof. Hoewel er na de eerste klachten maatregelen zijn genomen, sorteren die nog niet het gewenste effect, en dus zit hij morgen weer met z'n directiegenoten 'rond de tafel'. 💬 Whatsapp ons!

