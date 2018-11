Negentien grafiet-overtredingen Harsco: bijna 100.000 euro dwangsom

IJMUIDEN - Slakverwerker Harsco heeft tot nu toe liefst negentien dwangsommen van 5.000 euro opgelegd gekregen door de Omgevingsdienst. Aanleiding vormen de grafietregens die vanaf het terrein van Tata Steel neerdwarrelen in Wijk aan Zee en andere delen van de IJmond.

Vorige maand meldden Wijk aan Zeeërs herhaaldelijk bij de Omgevingsdienst dat zij last hebben van de glinsterende stofdeeltjes. Harsco - gevestigd op het terrein van Tata Steel en een belangrijke partner van de staalgigant - had tot en met 31 oktober de tijd om zelf maatregelen te treffen, maar is daar onvoldoende in geslaagd.

Lees ook: Overtreding na overtreding bij Tata Steel: 15 keer te hoge uitstoot in 14 dagen

Uit cijfers van de Omgevingsdienst, opgevraagd door NH Nieuws, bleek onlangs al dat het bedrijf de uitstoot niet voldoende heeft verminderd. Dit ondanks het terugschroeven van de productie. Inmiddels is het aantal dwangsommen opgelopen naar negentien, meldt een woordvoerder van de Omgevingsdienst vanochtend.

Het maximum aantal dwangsommen dat Harsco kan krijgen is dertig. Het bedrag dat Harsco aan dwangsommen moet betalen kan maximaal oplopen tot 150.000 euro. Voorlopig staat de teller met negentien dwangsommen op 95.000 euro.

Woensdagavond houdt de Omgevingsdienst een informatieavond. Dan komen de dwangsommen en de gevolgen van de overtredingen ook aan bod, aldus de Omgevingsdienst.

Veegmonsters

De dorpsraad van Wijk aan Zee publiceerde gisteravond nog resultaten van de 'veegmonsters' die ze gemaakt hebben van de grafietregen die in oktober en november is neergeslagen in het dorp. Uit de analyse komen verschillende hoge gehaltes van zware metalen naar voren, wat de dorpsbewoners grote zorgen baart.



Eerder sprak NH Nieuws al met een longarts die waarschuwt voor chronische blootstelling aan zware metalen bij grafietregens.



Tekst loopt door onder de foto.



Dwangsom

Een dwangsom is een bestuurlijk middel van de overheid om bedrijven tot het naleven van regels te dwingen en herhaling van een overtreding te voorkomen. Ze hebben geen bestraffend karakter. Het is iets anders dan een boete; dat is het bestraffen van onrechtmatig handelen.