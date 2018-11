Bewonersbijeenkomst Wijk aan Zee over grafietregens Tata Steel drukbezocht

WIJK AAN ZEE - Voor veel Wijk aan Zeeërs en inwoners van de IJmond voelt het als de dag van de waarheid: tijdens de bewonersbijeenkomst van vanavond hopen ze antwoord te krijgen op de vraag hoe schadelijk de grafiet is die uit de schoorstenen van buurman Tata Steel komt en het kustdorp geregeld onder een asgrauwe laag bedekt. NH Nieuws zendt de bijeenkomst live uit, via Facebook, op de website en op tv.

De bijeenkomst in het Wijk aan Zeese dorpshuis De Moriaan begint om 19.30 uur. Naar verwachting komen er zo'n vierhonderd belangstellenden op af, die vooral willen weten wat de exacte samenstelling is van de grafietregens die met de regelmaat van de klok in het dorp neerdwarrelen.

In aanloop naar de bijeenkomst heeft de GGD monsters van de stoflaag laten analyseren. Op basis van die analyse zal de gemeentelijke gezondheidsdienst uitleggen welke effecten de uitstoot op de gezondheid kan hebben. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal daar naar verwachting een toelichting op geven.

Voor een deel van de aanwezigen komt de samenstelling niet als verrassing. Omdat de Dorpsraad meende dat de resultaten van het RIVM-onderzoek te lang op zich lieten wachten, hebben zij het heft in eigen hand genomen en enkele veegmonsters laten analyseren. Daaruit bleek dat neergeslagen uitstoot onder meer vanadium, zink, chroom en lood bevat, wat dorpsbewoners zorgen baart.

Behalve de GGD en het RIVM zullen ook Tata Steel en Harsco zelf aan het woord komen. Harsco is Tata's partner, gevestigd op hetzelfde terrein als de staalgigant, en verantwoordelijk voor de grafietregens. De bedrijven zullen uitleggen wat zij op middellange en lange termijn gaan doen om nieuwe overlast te voorkomen.

Inspecteurs

Eerder beloofde Tata (mede namens Harsco) de uitstoot te verminderen door de productie van ruw ijzer tijdens het opstarten en afsluiten van het productieproces terug te schroeven. Veel hielp dat niet, zo merkten ook de inspecteurs van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Die organisatie stelde Harsco vervolgens een dwangsom in het vooruitzicht: als de staalgigant niet voor 31 oktober voldoende maatregelen zou treffen om de uitstoot te verminderen, zou dat het bedrijf 5.000 euro per nieuwe overtreding kosten. Sindsdien zijn er 19 overtredingen geconstateerd en staat er dus een boetebedrag van 95.000 open.

Kijk hieronder het live-verslag van de bewonersbijeenkomst terug.