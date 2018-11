Deel dit artikel:













Tuinders bezorgd om grafietregens: "Ik hou het maar op een siertuin" Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

VELSEN-NOORD - Ook tuinders in de IJmond maken zich zorgen over de van Tata Steel afkomstige grafietregens. Na de bewonersbijeenkomst van gisteravond is het voor hen nog altijd onduidelijk of de ingrediënten van de stoflaag in de grond terechtkomen en daar hun gewassen aantasten.

Tuinder Gerbrand Castricum verbouwt om die reden momenteel geen groenten en fruit in zijn volkstuin. "Het weerhoudt mij er in ieder geval wel van om groenten te gaan kweken. Dat heeft volgens mij geen zin, dan ga je het ook opzoeken. Dus ik hou het maar op een siertuin." Lees ook: Wijk aan Zeeërs geërgerd over informatievoorziening van GGD Op Volkstuinvereniging Wijkeroog is er slechts een enkeling die nog groenten verbouwt. Gerben wijst op een tuin waar een een flinke lading groente verbouwd wordt. Afgelopen week zei hij nog tegen een collega-tuinder dat het tijd werd om te oogsten. "Maar hij zegt: 'met die troep van de Hoogovens (Tata Steel, red) op mijn groenten, echt niet!' Zonde, want eigenlijk heb je daar toch een volkstuin voor!" Lees ook: PWN deelt 'grafietzorgen': 'Snel onderzoek naar wat het met de natuur doet' Ook drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN wil snel duidelijkheid over de effecten voor dieren en de natuur. In het gebied rond Tata Steel lopen veel konijnen, vossen en Schotse Hooglanders die de grafietdeeltjes opeten. Dankzij de filterfunctie van de duinen is de uitstoot is in ieder geval niet van invloed op de kwaliteit van het drinkwater, zo verzekerde PWN eerder vandaag. 💬 Whatsapp ons!

