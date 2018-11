Bewonersbijeenkomst Wijk aan Zee over grafietregens: vier vragen en antwoorden

WIJK AAN ZEE - Vanavond is de bewonersbijeenkomst in Wijk aan Zee over de beruchte grafietregens van Tata Steel. Onder andere de GGD, het RIVM en de provincie gaan de bezorgde inwoners tekst en uitleg geven en NH Nieuws is daar live bij. Maar wat kunnen we nou precies verwachten? En hoe zat het ook alweer? Vier vragen en antwoorden.

1. Wat is er ook alweer de hand?

Al geruime tijd is de IJmond in rep en roer vanwege de grafietregens die veroorzaakt worden door Tata Steel. Met name in Wijk aan Zee zijn de zorgen groot. De staalgigant verminderde als antwoord de productie van ruw ijzer en ging als goedmakertje de huizen van binnen en buiten schoonmaken, maar de grafietregens, die bij slakverwerker Harsco vandaan komen, dwarrelen nog steeds neer in de omgeving.

Er is voornamelijk veel onduidelijk over de gezondheidsrisico's. De gemeenten Beverwijk en Velsen en de FNV kondigden eerder aan dat ze antwoorden willen en de GGD en het RIVM startten een onderzoek. De dorpsraad van Wijk aan Zee wacht daar niet op en voerde zelf een onderzoek uit, waaruit bleek dat er veel zware metalen in de grafietregens zitten.

2. Wat kunnen we vanavond verwachten?

De bewoners mogen tijdens de bijeenkomst, die om 19.30 in dorpshuis Mondriaan start, hun zorgen uiten en vragen stellen. Er wordt een grote opkomst verwacht. Zo'n 325 mensen hebben zich aangemeld en naar verwachting komen er nog eens honderd 'extra'. Ook de provincie pakt groots uit: zij komen met een man of dertig richting Wijk aan Zee.

Meerdere instanties zullen op de bewoners gaan reageren en uitleggen wat er de komende tijd gaat gebeuren aan de grafietregens van Tata Steel.

3. Wie gaat wat zeggen?

Hoe de avond er precies uit gaat zien, is nog onduidelijk, maar naar verwachting wordt de bijeenkomst om 19.30 geopend door dagvoorzitter Ruben Maes. Vervolgens zullen de Beverwijkse burgemeester Martijn Smit en gedeputeerde Adnan Tekin wat zeggen over de stand van zaken.

Daarna zal de GGD Kennemerland naar aanleiding van de analyse van de grafietmonsters ingaan op de mogelijke effecten van de grafietregen. Het RIVM geeft daar later een toelichting op. Daar kunnen de bewoners op reageren. Het RIVM liet eerder al weten nog niet met resultaten te komen. Dit tot grote ergernis van veel Wijk aan Zeeërs en de Dorpsraad.

Tot slot zullen Harsco en Tata de bezoekers informeren over de korte en lange termijn maatregelen.

4. Hoe kan je het volgen?

De bewonersbijeenkomst over de grafietregens in Wijk aan Zee wordt vanavond live uitgezonden door NH Nieuws. Zowel online als op tv is de bijeenkomst te volgen. De uitzending begint om 19:25 uur.

De provincie benadrukte eerder dat deze bijeenkomst de eerste van een reeks is.