Dorpsraad Wijk aan Zee treft zware metalen in grafietregen-monster: "Gehalten baren ons grote zorgen"

WIJK AAN ZEE - De dorpsraad van Wijk aan Zee heeft vanavond de resultaten gepubliceerd van de 'veegmonsters' die ze gemaakt hebben van de grafietregen die in oktober en november is neergeslagen in het dorp. Uit de analyse komen verschillende hoge gehaltes van zware metalen naar voren, wat de dorpsbewoners grote zorgen baart.

De inwoners van Wijk aan Zee hebben een onafhankelijk bureau onderzoek laten doen naar de chemische samenstelling van de stof die eind oktober en/of begin november bij die verschillende huizen aan de Ogtropweg in Wijk aan Zee is neergeslagen tijdens een zogenaamde 'grafietregen'. Uit het onderzoek komen verschillende zware metalen naar voren waarvan bekend is dat ze giftig kunnen zijn zoals Vanadium, Zink, Chroom en Lood. De dorpsbewoners vinden het tijd voor actie: "Hoewel wij niet bekend zijn met de effecten van deze stoffen op de gezondheid baren de gehalten ons grote zorgen."

Geaccrediteerd laboratorium

Woordvoerder Linda Valent kan aan NH Nieuws niet vertellen welk bureau onderzoek heeft gedaan naar de monsters. Maar laat weten dat het een geaccrediteerd laboratorium is. De dorpsraad heeft zelf het initiatief voor dit onderzoek genomen omdat het RIVM nog steeds geen duidelijkheid kan geven over de samenstelling van de grafietregens bij Tata Steel.

Linda Valent vertelt aan NH Nieuws dat dit onderzoek vooral een aansporing voor de autoriteiten moet zijn voor vervolgonderzoek: "Wij realiseren ons dat één monster niet voldoende is, daarom zouden wij graag de GGD en het RIVM oproepen om verder onderzoek te doen en zeker nog 20 a 30 monsters te nemen."

Onbevredigend onderzoek

Eerder maakte Tata Steel al bekend welken stoffen zij gevonden hadden in een monster dat zij op 20 september van een auto in Wijk aan Zee hebben geschraapt. Echter leverde dit onderzoek geen voldoening op bij Linda Valent en de andere leden van de dorpsraad: "Wij kregen toen alleen de 'mineralogische waarden' te horen, maar aan die informatie heb je vrijwel niks" in het onderzoek wat nu door de Wijk aan Zeeërs zelf is uitgevoerd zijn de chemische waarden gemeten en de aanwezigheid van zware metalen.

Longarts Hans in 't Veen onderstreept de wens van de dorpsraad van Wijk aan Zee voor meer onderzoek. Hoewel hij met aan de hand van deze resultaten niet kan zeggen of de gezondheid van de Wijk aan Zeeërs in gevaar is stemt de aanwezigheid van zware metalen in de neerslag hem ongerust: "Chronische blootstelling aan zware metalen zoals lood kan lijden tot ernstige gezondheidsproblemen".

Uitslag onderzoek

In een brief publiceerde de dorpsraad de resultaten van dit onderzoek, waarbij geanalyseerd is welke zware metalen aanwezig zijn in de neergeslagen stof. (weergegeven in mg/kg droge stof. Aangegeven is dat het monster voor 100% uit droge stof bestaat.)

Zware metalen in 'grafietregen' (weergegeven in mg/kg droge stof)

Vanadium - 940

Zink- 450

Chroom-310

Lood-66

Barium-75

Koper-44

Nikkel-23

Kobalt-20

Tin- 8,3

Arseen- 4,5

Cadmium-1,1