Wijk aan Zeeërs ontstemd over uitblijven resultaten RIVM-onderzoek naar grafietregens

WIJK AAN ZEE - In Wijk aan Zee wordt met verbazing gereageerd op de mededeling van het RIVM dat er nog helemaal geen uitslag over de samenstelling van de grafietregens bij Tata Steel kan worden gegeven. Eerder werden bewoners geïnformeerd dat de uitkomsten aanstaande woensdag naar buiten zouden komen.

Dat gebeurde met een brief van de provincie aan de omwonenden. Daarin werd gesteld dat het RIVM en de GGD de monsters van de grafietregen zouden onderzoeken en de provincie de resultaten tijdens de bewonersbijeenkomst van komende week zou presenteren. Maar zowel het RIVM als de GGD lieten gisteren weten dat er nog helemaal geen resultaten bekend zijn.

Met mondkapje over straat

"Ik hoop in ieder geval dat er duidelijkheid komt", zegt Wijk aan Zeeër Leon. Sinds hij vier jaar geleden in het dorp kwam wonen, heeft hij gezondsklachten. Thuis heeft hij daarom een fijnstofmeter staan, die laat zien dat het gehalte aan fijnstof in de lucht zich ver boven de Europese norm bevindt. "Je wilt natuurlijk dat je normaal over straat kan en niet op internet moet kijken hoe de wind staat. Niet dat je, zoals in China, met een mondkapje over straat moet."

Lees ook: RIVM: géén onderzoeksresultaten over grafietregens tijdens bewonersbijeenkomst

Hij eist daarom duidelijkheid van de betrokken partijen. "Ik denk dat we als bewoners vriendelijk, maar met klem moeten vragen dat zij op zeer korte termijn met een uitslag komen, waarmee we een stap vooruit kunnen zetten."

Dorpsraad uit zorgen

Ook de dorpsraad sluit zich hierbij aan. "Als je zo'n monster onderzoekt, dan zou het mogelijk moeten zijn om meteen de analyses te doen die nodig zijn. Daar zijn geen weken tijd voor nodig", zegt Linda Valent. "Wij maken ons nu echt zorgen dat er echt verkeerde stoffen in die regens zitten. Juist omdat het zolang duurt en er maar geen uitslag komt."

Lees ook: RIVM gaat grafietregens bij Tata Steel onderzoeken

De provincie vindt dat de uitnodiging van de bewonersbijeenkomst geen verkeerde verwachtingen schept. Er zullen eerste analyses gedeeld worden en zoveel mogelijk vragen van omwonenden worden beantwoord. Ook benadrukt de provincie dat deze bijeenkomst de eerste van een reeks is.

De grafietregens bedelven Wijk aan Zee onder een laag stof: