RIVM: géén onderzoeksresultaten over grafietregens tijdens bewonersbijeenkomst

WIJK AAN ZEE - In tegenstelling tot eerdere berichtgeving gaat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu tijdens een grote bewonersbijeenkomst in Wijk aan Zee géén resultaten presenteren van een onderzoek naar de grafietregens bij Tata Steel. "Wij gaan alleen uitleggen wat wij als RIVM mogelijk kunnen gaan doen", vertelt woordvoerder Coen Berends aan NH Nieuws.

In een brief van de provincie, die ook bij de bewoners van Wijk aan Zee op de deurmat is gevallen, staat dat zij 'de resultaten van de GGD Kennemerland en het RIVM gaan delen', maar volgens Berends klopt deze mededeling dus niet. "Het klopt wel dat we onderzoek gaan doen, maar het duurt echt nog wel even voordat dat is afgerond."

Hij laat weten dat het RIVM wel bij de bijeenkomst aanwezig is om de GGD te ondersteunen en om waar nodig vragen te beantwoorden. "Maar ook de GGD heeft nog geen harde resultaten. Ze gaan het hoogstwaarschijnlijk hebben over welke stoffen zijn aangetroffen in het monster van de grafietregens. Of ze al iets over mogelijke effecten kunnen zeggen, vraag ik me af."

Er wordt tijdens de voorlichtingsavond verder gesproken over welke maatregelen de provincie gaat nemen om de luchtkwaliteit in de IJmond beter te monitoren. "Wij weten dat veel bewoners ongerust zijn over de mogelijke effecten van de grafietregen op uw gezondheid", zo stelde de provincie in de brief.

De bijeenkomst wordt op 28 november vanaf 19.00 uur gehouden in dorpshuis De Mondriaan in Wijk aan Zee. Bij de voorlichtingsavond zijn ook vertegenwoordigers van Tata Steel, de provincie en de gemeente Beverwijk aanwezig. Geïnteresseerden worden gevraagd zich van tevoren aan te melden en vragen in te sturen.