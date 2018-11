Strijd tussen Zandvoort en Assen gaat verder: 'Houden jullie je brommerbaan maar'

ZANDVOORT - De strijd tussen het circuit van Assen en circuit Zandvoort is losgebarsten. Beide circuits willen een Grand Prix organiseren, waarbij Zandvoort in pole position ligt. Gefrustreerde Drentenaren konden dit niet waarderen en 'blokkeerden' afgelopen week het circuit van Zandvoort. Nu slaan de Zandvoorters terug.

"Assen, tegen een successtory is geen geel bordje opgewassen", verwijst een tekst onder het plaatsnaambord van Zandvoort naar het omleidingsbord dat Drentenaren plaatsten op het circuit van Zandvoort.

"We zullen wel een bochtje aanpassen", gaat de tekst verder. "Behouden jullie je brommerbaan, laten wij ze voor Max (Verstappen, red.) in de file staan." Dat laatste is een knipoog naar kritiek vanuit Drenthe: tijdens de Jumbo racedagen ontstonden files richting het circuit van Zandvoort. Onder het 'gedicht' staat de tekst: 'Zandvoort 2020, het F1-dorp van Nederland!'

Eén ding is zeker: op het scherpst van de snede wordt gevochten om de komst van de Formule 1. RTV Drenthe plaatste een paar dagen geleden nog een filmpje waarin men redenen geeft waarom de F1 naar Assen moet komen. Maar wees eerlijk, die argumenten vallen in het niet bij deze zeven redenen waarom de Grand Prix 'gewoon' in Zandvoort moet worden georganiseerd.

Eerder spraken we met prins Bernhard Junior, eigenaar van het circuit: