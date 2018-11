Teleurgestelde Drentenaren blokkeren circuit Zandvoort vanwege komst F1

ZANDVOORT - Drentenaren die zich niet kunnen neerleggen bij het verlies in de strijd om de Formule 1 hebben vanochtend het circuit van Zandvoort 'geblokkeerd'. Voor de ingang staat een bord met de tekst: 'Omleiding: Zandvoort gesloten'. Ook staat er een pijl met 'TT Circuit Assen 198 km'.

Vorige week werd duidelijk dat de organisatie achter de Formule 1 zo goed als zeker kiest voor het circuit van Zandvoort voor de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix. Dit is tegen het zere been van veel Drentenaren, die hadden gehoopt op F1-races in Assen.

Eerder hingen Drentenaren al een spandoek boven de A28. Hiermee claimde een actiecomité de hoofdingang van het Circuit Zandvoort bij het TT Circuit.

Eerder spraken we met prins Bernhard Junior, eigenaar van het circuit