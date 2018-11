7 redenen waarom het heel logisch is dat Zandvoort de Formule 1 móet krijgen

ZANDVOORT - De kans is groot dat er in 2020 weer een Formule 1-wedstrijd op het Circuit van Zandvoort gaat worden gereden. Daarmee hebben ze de jarenlange strijd met het circuit in Assen, die ook stonden te springen om een autorace, gewonnen. Maar waarom is de keus op Zandvoort gevallen en niet op Assen? NH Nieuws zet een paar argumenten op een rijtje.

1. Prachtige locatie: de duinen

Beide racebanen zijn mooie locaties. Maar als wij dan toch moeten kiezen, heeft het circuit van Zandvoort de schoonheid die een Formule 1-wedstrijd zou moeten hebben. De heuvels van de duinen, de frisse lucht van de Noordzee op de achtergrond en de beroemde 'tarzanbocht'. Alle facetten die de baan in Assen niet heeft, want het oog wil natuurlijk ook wat. Zie je het al voor je, die prachtige helikopterbeelden van dat uitgestrekte Zandvoortse strand?

Ook de Zandvoorters zelf reageren enthousiast op de mogelijke komst:



2. Assen heeft z'n race al

Laten we eerlijk zijn: het circuit van Assen heeft al een prachtige race om naar uit te kijken. Duizenden mensen strijken jaarlijks neer bij de TT in Drenthe en zien de beste motorrijders - het zijn dan niet de ronkende motoren van een magische Formule 1-auto - over hun asfalt rijden. Misschien iets te hebberig als er óók nog een Grand Prix gereden moet worden?

3. Makkelijk een dagje naar de hoofdstad

Een Grand Prix van de Formule 1 is natuurlijk ook een visitekaartje naar de wereld, laat staan hoeveel toeristen dat moet trekken. En als je aan toeristen denkt, denk je meteen aan Amsterdam. Vanuit Zandvoort is het voor de F1-bezoeker slechts een half uurtje met het openbaar vervoer naar de hoofdstad, waar ze hun hart kunnen ophalen aan de Nederlandse tradities.

4. Zandvoort, ook wel 'Amsterdam at the beach'

Als het drukke Amsterdam even wat te veel van het goede is, kan de toeristenstroom zich onderdompelen in de toeristische trekpleisters die Zandvoort te bieden heeft. De stranden zijn oogverblindend mooi en er zijn tal van leuke strandtenten te verkennen. Ook een wandeling door de prachtige duinen en het nationale park behoort tot de opties. Of misschien een uitstapje naar het pittoreske Haarlem? Genoeg tijdsbesteding rondom de baan van Zandvoort.

5. Dichtbij Schiphol

Dat Zandvoort een prachtige racebaan heeft, is een understatement. Maar dat is niet de enige reden waarom het voor de organisatie van de Formule 1 in potentie een betere keuze zou zijn om voor de kustplaats te gaan. Het ligt geografisch natuurlijk op een ideale plek: vlakbij luchthaven Schiphol. Met een 'kleine' - want die moet er nog komen - investering in de infrastructuur is het hele circus vlakbij het vliegveld op de baan. Dat is toch gewoon handig? Naar Assen is het bijna 200 kilometer.

De burgemeester van Zandvoort legt uit wat er nog moet gebeuren:



6. Rijke historie

Dat er überhaupt een discussie gaande is over waar de Formule 1 gereden moet worden, is frappant. Het Circuit Zandvoort kent al een rijke historie als het om het grootste raceauto-evenement van de wereld gaat. Zo werd de eerste GP al gereden in 1948 en wordt de laatste, in 1985 alweer (hoe heeft het zo lang kunnen duren?!), beschouwd als een legendarische, want Niki Lauda won er zijn laatste GP ooit. De inmiddels 69-jarige Lauda, die een dikke vinger in de pap heeft bij de F1, moet toch warme gevoelens krijgen als hij weer op de baan in Zandvoort staat?

7. F1-liefhebbers kennen hun weg naar Zandvoort al

De afgelopen twee jaar heeft het Circuit Zandvoort al een voorproefje van de racedagen gehad. Toppers als Daniel Ricciardo en onze eigen Max Verstappen reden in hun Formule 1-bolide al menig rondje over de baan. En daar kwamen duizenden mensen op af die laaiend enthousiast waren. Het eerste zaadje voor succesvolle editie van de F1 is dus al geplant. En wat vonden de coureurs zelf van de baan? "Het zou vooral mooi zijn als hij hier komt", zei Verstappen tegen NH Nieuws in mei. Dat zegt toch wel genoeg!