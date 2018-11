Prins Bernhard: "Als het gebeurt, is het in twintig-twintig in Zandvoort"

ZANDVOORT - Er zijn weinig mensen die de kans op een comeback van het Formule 1-circus in Zandvoort beter kunnen inschatten dan prins Bernhard Junior. Als mede-eigenaar van het circuit staat hij aan de basis van de onderhandelingen, maar vooralsnog is hij niet bereid het achterste van zijn tong te laten zien.

"De kansen zijn enorm toegenomen, maar we kunnen geen uitspraken doen over de exacte status van de onderhandelingen met de F1-organisatie. Maar dat we een stap dichterbij zijn, dat is wel zeker."

Dat het naar Nederland halen van dit 'grote wereldspektakel' gepaard gaat met 'een flinke fee en flinke organisatiekosten', vindt de prins vanzelfsprekend. "Daarvoor heb je denk ik breed draagvlak nodig vanuit het bedrijfsleven en vanuit de overheid. Maar ik denk dat we ook daarin stappen aan het maken zijn."

Hij drukt de kans op een Grand Prix van Nederland in Zandvoort liever niet in een percentage uit, maar besluit desondanks vrij stellig: "Als het gebeurt is het hier in twintig-twintig, en hier is in Zandvoort."