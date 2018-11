Voorlopig geen nieuwe burgemeester voor Heerhugowaard: Bert Blase blijft aan

HEERHUGOWAARD - De provincie heeft de vacature voor het burgemeesterschap van Heerhugowaard voortijdig beëindigd. Dat is het gevolg van de ambitie van de stad om met buurgemeente Langedijk te fuseren.

Dat heeft Commissaris van de Koning Johan Remkes vandaag laten weten. Provinciewoordvoerder Raymond Fillet bevestigt dat het schrappen van de vacature betekent dat waarnemend burgemeester Bert Blase voorlopig op z'n plek blijft.

Ambtelijke en bestuurlijke fusie

Eind vorig jaar besloten Heerhugowaard en Langedijk tot een ambtelijke fusie. Door het ambtenarenapparaat van beide gemeenten samen te voegen, zou het voorzieningenniveau voor burgers naar een hoger plan kunnen worden getild.

Lees ook: Kogel door de kerk: Langedijk gaat fuseren met Heerhugowaard

Drie maanden geleden spraken de gemeenten ook het voornemen uit om de mogelijkheden voor een bestuurlijke fusie te verkennen, wat betekent dat ze mogelijk onder dezelfde gemeentenaam verdergaan. Als die verkenning is afgerond - naar verwachting komend voorjaar - wordt besloten of de fusieplannen al dan niet worden voortgezet.

Lees ook: Langedijk en Heerhugowaard denken na over bestuurlijke fusie



Hoewel de provincie het 'uitermate ongewenst' noemt om een burgemeestersvacature voortijdig te beëindigen, heeft het in dit geval de voorkeur. Normaal gesproken zou de gemeente bij een fusietraject een waarnemend burgemeester aanstellen, maar omdat Blase al waarnemend burgervader is, kan hij door het schrappen van de vacature langer in het zadel blijven.

Bestuurlijke toekomst

Op verzoek van de fractievoorzitters van de gemeente Heerhugowaard heeft Remkes minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarom gevraagd de vacature voortijdig te beëindigen. De vacature zal worden heropend als de bestuurlijke toekomst van Heerhugowaard en Langedijk duidelijk is. Dat is naar verwachting medio volgend jaar, wat betekent dat de huidige burgemeester Bert Blase tot die tijd aanblijft.

Lees ook: Bert Blase niet op lijst Code Oranje bij provincieverkiezingen

Code Oranje

Behalve burgemeester is Blase initiatiefnemer van de recent opgerichte politieke beweging Code Oranje, een beweging die in drie provincies aan de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar wil meedoen. Na vragen over een mogelijke dubbelrol liet hij zijn raad weten niet verkiesbaar te zijn voor Code Oranje. "Ik ben primair burgemeester van Heerhugowaard", benadrukte hij.