Nieuwe politieke beweging doet mee aan verkiezingen: Code Oranje

NOORD-HOLLAND - Bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen doet een nieuwe politieke beweging mee: Code Oranje. De beweging bestaat uit een grote groep politici en actieve burgers en is een initiatief van Bert Blase, waarnemend burgemeester in Heerhugowaard.

Code Oranje vindt dat de politiek 'te veel in zichzelf gekeerd is' en wil voortaan 'de burgers centraal stellen'. "Het is tijd voor een nieuw geluid", zegt Blase stellig tegen NH Nieuws. "Partijpolitiek staat vaak goede beslissingen in de weg. Het wordt tijd dat de politici de straat op gaan om de samenleving bij de besluitvorming te betrekken. Daar zit de kennis en kunde die wij als bestuurders nodig hebben."

Verbinding

In de afgelopen maanden kwam de beweging in het diepste geheim bij elkaar. Blase heeft tientallen mensen vanuit alle politieke kleuren bereid gevonden om met hem mee te denken en zich bij de beweging aan te sluiten. Code Oranje wordt dan ook gevormd door mensen uit verschillende lagen van de bevolking, met allemaal hun eigen opvattingen, benadrukt Blase.

Blase legt in de onderstaande video uit waarom hij de beweging is begonnen



De deelnemers binnen Code Oranje gaan de komende weken de samenleving in om aan de inwoners te vragen welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Bij vraagstukken worden mensen actief benaderd om mee te denken over goede oplossingen.

Zo wordt gebouwd aan een politieke agenda, 'van onderop'. Uit tal van voorbeelden in binnen- en buitenland blijkt volgens Blase dat dit goed werkt.

ℹ️Waar de politiek niet slaagt, grijpen inwoners het initiatief

In onze provincie zijn meerdere voorbeelden waarbij niet de politiek, maar de burgers het voortouw nemen. NH Nieuws zette een aantal indrukwekkende initiatieven op een rijtje.



Zo wisten de inwoners van Broek in Waterland, verenigd in de dorpsraad, na een lange strijd de provincie ervan te overtuigen tóch een tunnel aan te leggen onder hun dorp. Haarlemmer Michiel maakte van een braakliggend terrein een fijne plek voor de buurt. Zonder vergunning van de gemeente. En waar de grote gemeente Haarlemmermeer het kleine Rijsenhout 'vergeet', grijpen de inwoners de regie. In Enkhuizen schrapte de provincie een buslijn, maar namen de bewoners de busdienst over.



De gemeente Hollands Kroon schrapte veel regeltjes, waardoor Jan Paauw een tuin kon aanleggen. En de belangen van de inwoners van Muiden dreigden tussen wal en schip te vallen toen hun gemeente onderdeel werd van het grotere Gooise Meren. Maar dankzij de stadsraad, bestaande uit betrokken inwoners, is dat voorkomen.



Dit alles gaat niet vanzelf. In Beverwijk is Ali Bal verkozen in de gemeenteraad met een ambiteus plan. "Er zit veel kracht in de samenleving, dat moeten we als politiek benutten", zegt hij. Toch blijkt de politieke realiteit in de gemeenteraad nog best wel lastig. En in Bergen kan de kloof tussen burgers en bestuur bijna niet groter.

"Er is bij ons geen overkoepelend orgaan zoals een partijbestuur of -congres dat voor ons de standpunten bepaalt", vervolgt Blase. "We delen met elkaar de overtuiging dat we onze verschillen kunnen overbruggen én dat we bij ieder vraagstuk de samenleving betrekken."

Het kan anders

De initiatiefnemer benadrukt dat Code Oranje geen politieke partij is, maar een beweging. "Het verschil? Partijstrategie is niet leidend. We werken vanuit de inhoud en zoeken verbinding. We willen laten zien dat het anders kan dan we tot nu toe in de politiek gewend zijn", zegt Blase.

Blase legt uit wat hij met zijn beweging hoopt te bereiken. Klik hier om het hele interview met Blase te zien.



Code Oranje doet bij de aankomende verkiezingen in ieder geval mee in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en mogelijk ook Gelderland en Overijssel. De beweging presenteert haar Noord-Hollandse kandidaten tijdens een presentatie op 5 november. Code Oranje wil op termijn ook meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen.