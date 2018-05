Twaalf kandidaten voor burgemeesterschap Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Twaalf kandidaten hopen binnenkort beëdigd te worden als burgemeester in Heerhugowaard. Er zijn vijf vrouwen en zeven mannen die een sollicitatiebrief hebben geschreven.

Dat maakte Johan Remkes, commisaris van de koning, vandaag bekend. De nieuwe burgemeester krijgt de lastige taak om zijn of haar populaire voorganger Han ter Heegde op te volgen. "Een echte burgervader die altijd overal aanwezig was en tijd had voor iedereen", zo werd Ter Heegde genoemd bij zijn afscheid.

Ter Heegde is begin 2017 benoemd als de nieuwe burgemeester van Gooise Meren. Bert Blase houdt in de tussentijd de wacht in de gemeente, als waarnemend burgemeester. In december wordt bekend gemaakt welke kandidaat het ambt mag gaan bekleden. Een groot deel van de sollicitanten heeft al enige ervaring met een publieke functie. Zo zijn negen van hen al lid (geweest) van een openbaar bestuur.