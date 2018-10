Demonstraties toegestaan tijdens landelijke Sinterklaasintocht

ZAANSTAD - Tijdens de landelijke Sinterklaasintocht van dit jaar in Zaanstad mag er worden gedemonstreerd. Dat heeft burgemeester Jan Hamming gezegd.

De VVD vroeg zich af of de burgemeester van plan is om de noodverordening van kracht te laten zijn tijdens de intocht op 17 november. Volgens burgemeester Hamming is hier "geen aanleiding voor". Wel worden er volgens Hamming voorbereidingen getroffen, "zodat indien het noodzakelijk is om deze maatregel in te zetten, dat dit zo snel mogelijk kan gebeuren".

Wanorde

Wat deze maatregelen zijn, is niet duidelijk. Uit dit antwoord van de burgemeester kan wel opgemaakt worden dat de gemeente rekening houdt met het scenario dat voor- en tegendemonstranten van de zwarte pietendiscussie voor "wanordelijkheden" kunnen zorgen, net zoals bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum vorig jaar.

In dat geval zal de burgemeester "optreden en in het uiterste geval de demonstraties beëindigen", zo valt de lezen in de brief, waarin de burgemeester antwoord geeft op de vragen van de VVD.

Hooligans

De VVD pleitte er eerder al voor om demonstraties tijdens de intocht te verbieden. De partij wil dat de intocht rustig verloopt en dat beide kampen in de zwartepietendiscussie niet de mogelijkheid krijgen tot het uitlokken van onenigheid. "Je zet bij voetbal ook geen hooligans naast het kindervak", zei fractievoorzitter Marianne de Boer eerder tegen NH Nieuws. Deze wens van de VVD komt dus -vooralsnog - niet uit.

Tien actiegroepen voor en tegen Zwarte Piet hebben zich tot nu toe gemeld bij de gemeente Zaanstad om te demonstreren tijdens de intocht. Hoe de demonstratie vorm gaat krijgen, is nog onduidelijk.

Roetveegpieten

De intocht van dit jaar in Zaanstad heeft tot nu toe al veel stof doen opwaaien. De NTR maakte begin deze maand bekend dat Sinterklaas tijdens de landelijke intocht vergezeld zou worden door roetveegpieten. Het Sinterklaascomité Zaanstad trok zich vervolgens uit onvrede terug.

Het comité ontving ook bedreigingen omdat ze voor Zwarte Pieten hadden gekozen. Later verduidelijkte de NTR dat er naast de roetveegpieten ook gewoon Zwarte Pieten aanwezig zouden zijn tijdens de landelijke intocht. "Naar gelang ze vaker door de schoorsteen zijn gegaan, worden ze zwarter", aldus een woordvoerder.