VVD Zaanstad wil noodverordening tijdens landelijke Sinterklaasintocht

ZAANSTAD - VVD Zaanstad wil dat het verboden wordt te demonstreren tijdens de landelijke Sinterklaasintocht op 17 november. De partij wil dat de intocht rustig verloopt en dat beide kampen in de zwartepietendiscussie niet de mogelijkheid krijgen tot het uitlokken van onenigheid. "Je zet bij voetbal ook geen hooligans naast het kindervak."

Fractievoorzitter van VVD Zaanstad Marianne de Boer heeft burgemeester Jan Hamming verzocht samen in gesprek te gaan over de wens voor een noodverordening: een verbod tot demonstratie. "Het veiligheidsaspect is prioriteit nummer één. En daar mag stevig op worden ingezet", aldus de fractievoorzitter.

De burgemeester kan vervolgens de noodverordening toeleggen aan de raad. "Wij vinden het heel belangrijk dat hij dat doet", aldus De Boer. "Hamming zit er bovenop en dat doet hij goed. Hij is er flink bij betrokken. Daarom willen wij dit goed met de burgemeester bespreken. Dat dit ernst is."

Of en hoeveel demonstraties er zijn aangevraagd, is enkel bekend bij burgemeester Hamming en de politie.