NTR onthult: zo ziet Piet eruit bij landelijke Sinterklaasintocht in Zaanstad

ZAANSTAD - Sinterklaas wordt dit jaar bij de landelijke intocht in Zaanstad vergezeld door roetveegpieten. Dat meldt omroep NTR, die verantwoordelijk is voor de tv-registratie.

Sommige Pieten hebben veel roet op hun gezicht, omdat ze al vaak door de schoorsteen zijn gegaan. Anderen zijn nog niet zo ervaren en hebben dus minder roet op hun gezicht.

Moet wel bij hun pak passen

Verder dragen de Pieten handschoenen en maillots die wel goed passen bij wat voor kleur pak ze aan hebben. Ook het haar verschilt per Piet en net als vorig jaar dragen zij geen gouden oorbellen meer.

Veel Pieten die bij de landelijke Sinterklaasintocht te zien zijn, zijn geregeld door de lokale comités van de verschillende Sinterklaasintochten. Sommige van deze Pieten zijn ook terug te zien in het Sinterklaasjournaal van de NTR. Hoeveel pieten er precies per comité geregeld zijn, is onduidelijk.

Einde discussie?

De keuze voor roetveegpieten is gemaakt in overleg met de gemeente. De NTR gelooft niet dat de felste voor- en tegenstanders van Zwarte Piet nu zijn uitgediscussieerd. "Maar de grote groep in het midden wel. Wij maken het Sinterklaasjournaal voor heel Nederland en willen daarom dat zoveel mogelijk mensen zich aangesloten voelen bij de veranderingen."

De landelijke intocht is op 17 november in Zaandijk en de Zaanse Schans.