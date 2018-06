Burgemeester: 'Zaanstreek gewend aan roetveeg- en zwarte pieten'

ZAANDAM - De burgemeester van Zaanstad, Jan Hamming, gaat er vanuit dat Sinterklaas en de organisatie van de landelijke intocht rekening houden met de traditionele manier waarop het feest altijd in de regio gevierd wordt.

"Wij zijn hier in de Zaanstreek gewend dat pieten overwegend zwart zijn of roetvegen hebben, daar zal vast dit jaar ook weer rekening mee worden gehouden", vertelt hij in een interview met NH Nieuws. "Maar verder ga ik me er niet mee bemoeien."

Hamming is zich bewust van de maatschappelijke discussie over de kleur van de pieten, geeft hij aan. "Die discussie gaan we niet uit de weg. En als ergens in Nederland een goede discussie kan worden gevoerd, recht voor z'n raap, dan is het in de gemeente Zaanstad. We moeten daar niet bang voor zijn. Zonder wrijving geen glans."

Veiligheid

Ook aan de veiligheid rondom het feest is gedacht. Er zijn zelfs al ondernemers die hier geld voor willen bijleggen, vertelt de burgemeester. "De gemeenteraad begrijpt dat veiligheid ook geld kost. En daarnaast ga ik er vanuit dat heel veel ondernemers zeggen: 'Wij willen hier ook wel aan bijdragen.' Ik ben al met een aantal ondernemers en andere overheden in gesprek, die allemaal zeggen: 'dit is zo bijzonder, daar willen wij niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel aan bijdragen'."

Maar, benadrukt Hamming: "Het allereerste en allerbelangrijkste is dat het een geweldig kinderfeest wordt. En daar zullen we ons met hart en ziel voor inzetten. Alle kinderen kunnen genieten van een heel mooi moment dat Sinterklaas hier komt. Als we dat op een goede manier kunnen doen dan ben ik heel erg blij."

Intocht

Vandaag maakte de NTR bekend dat de landelijke intocht van dit jaar gehouden wordt in de Zaanstreek. De sint zal aankomen in Zaandijk en gaat daarna per paard naar de Zaanse Schans. De intocht is op zaterdag 17 november.