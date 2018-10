Sinterklaascomité Zaanstad trekt zich terug uit landelijke intocht vanwege 'roetveegpiet'

ZAANSTAD - Het Sinterklaascomité Zaanstad doet niet mee met de landelijke intocht op 17 november in Zaandijk. De organisatie is het oneens met de keuze van omroep NTR om de traditionele Zwarte Pieten volledig te vervangen door roetveegpieten.

Het Sinterklaascomité Zaanstad betreurt die keuze van de NTR en trekt zich hierom terug. Eerder nog zei de NTR de landelijke intocht samen met de negen lokale comités te willen organiseren.

'Kinderen herkennen buurman'

"Wij zijn al behoorlijk aangepast", laat Rene de Reus van het comité weten aan NH Nieuws. "Wij leveren alleen bruine Pieten. Geen roetveegpieten, want daar distantiëren we ons van."

De Reus is bang dat veel kinderen hun oom of buurman zullen herkennen als er Zaanse roetveegpieten meelopen met de intocht. "Het is het eind van een pietencarrière als je wordt herkend", zegt De Reus. Volgens het comité gaan de Zaanse Pieten al met hun tijd mee, maar "in hun eigen tempo. Al onze Pieten zijn donkerbruin van kleur".

Alternatieve intocht

Om toch een 'geschminkte' intocht te houden, organiseert het Sinterklaascomité Zaanstad op 24 november een eigen sintfeest. Op 24 november komt de Sint dan in Zaandam-Zuid.

Gisteren maakte de NTR bekend dat Sinterklaas bij de landelijke intocht in Zaandijk wordt begeleid door roetveegpieten. Sommige Pieten hebben veel roet op hun gezicht, omdat ze al vaak door de schoorsteen zijn gegaan. Anderen zijn nog niet zo ervaren en hebben dus minder roet op hun gezicht, is de lezing van de NTR.

De andere comites in de Zaanstreek doen wel mee. Ze leveren in totaal 150 roetveegpieten.