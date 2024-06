Tot vier jaar cel geëist tegen verdachten explosie en autobranden Koog aan de Zaan

Zo'n drie jaar geleden schrikken de bewoners van het Kuipersveld meerdere malen uit bed door flinke knallen. Het gaat om explosies met vuurwerk en autobranden.



Zo werd in juli 2021 een vuurwerkbom aan de achterzijde van een woning aan het Kuipersveld gegooid. In de maand daarvoor gingen twee auto's in vlammen op. In de tijd ervoor zijn er al meerdere meldingen geweest van explosies en in februari van dat jaar rukte de Explosieven Opruimingsdienst uit voor een verdacht pakketje.

De buurtbewoners vermoedden dan al dat het gaat om een gerichte actie op een woning om de hoek. Camera's zouden weer voor rust in de wijk moeten zorgen, maar uiteindelijk duiken de bewoners onder om niet meer terug te keren. De slachtoffers verkopen noodgedwongen hun huis met verlies.

'Zoon onder druk zetten'

Justitie heeft tot 4 jaar gevangenisstraf geëist tegen vier mannen die betrokken zouden zijn bij deze incidenten. Het gaat om een 40-jarige man uit Koog aan de Zaan, een 40 en 50-jarige Amsterdammer, een 37-jarige Zaandammer en een 24-jarige man uit Diemen. Voor de laatste man is vrijspraak gevraagd.

De man uit Koog aan de Zaan, hetzelfde dorp als waar het Kuipersveld zich bevindt. had volgens het OM 'een motief om de zoon van de bewoners onder druk te zetten'. De man zou een verdachte zijn in een strafproces waar het slachtoffer een belastende getuigenverklaring had afgelegd. Het OM gelooft dat de 40-jarige man op deze manier hoopte dat het slachtoffer in hoger beroep anders zou gaan verklaren.

Contactverbod en 60.000 euro

De 37-jarige man uit Zaandam zou volgens het OM in juni een vuurwerkbom tegen de voordeur hebben gegooid en het zware vuurwerk hebben afgestoken rondom de woning. Het OM eist voor hem drie jaar gevangenisstraf.



De 40-jarige Amsterdammer had meer een organiserende rol, maar was net onder voorwaarden vrij. Het OM eist 9 weken gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest en gedeeltelijke herroeping van de vrijlating. De 50-jarige Amsterdammer hoort 43 dagen gevangenisstraf tegen zich geëist met aftrek van het voorarrest. Tegen de 34-jarige man uit Diemen is te weinig bewijs, dus vraagt het OM om vrijspraak.

Naast de gevangenisstraffen heeft het OM gevraagd om een contactverbod van vijf jaar met het slachtoffer en zijn naaste familie op te leggen. Ook is er een schadevergoeding geëist van 60.000 euro.



De rechtbank doet rond 8 juli uitspraak over deze zaak.