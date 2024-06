Alkmaarder Richard doet meestal verslag van de kaasmarkt, maar mag nu zelf bel luiden

Het is voor het eerst in de historie dat een lokale omroep de kaasbel mocht luiden. Van der Veen begon in 2012 met een lokale omroep in Alkmaar en dit is inmiddels uitgegroeid tot een streekomroep die in de hele regio Alkmaar actief is, waaronder ook Dijk en Waard, Bergen en Heiloo. NH werkt nauw samen met Streekstad Centraal als mediapartner.

Vanwege die groei en professionalisering besloot het Alkmaarse college om directeur Richard van der Veen uit te nodigen voor de meest eervolle Alkmaarse traditie het luiden van de kaasbel tijdens de vrijdagse kaasmarkt.

Streekstad Centraal zet zich doorlopend in voor de lokale journalistiek. Van der Veen: "Iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon en als er aan de andere kant van de wereld iets plaatsvindt weten we dat hier binnen tien minuten. Maar wat er om de hoek of in de wijk gebeurt is, gek genoeg, vaak lastiger te vinden. Daar ligt onze missie en onze kracht."