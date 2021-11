Eerste verkiezingsdebat Dijk en Waard morgen te zien bij NH Nieuws en Streekstad Centraal

Het eerste 'openbare' verkiezingsdebat is morgen vanaf 19.00 uur te volgen via deze website en Facebook . Streekstad Centraal zendt het debat ook uit op haar televisie- en Youtube-kanaal .

De verkiezingen zijn over anderhalve week op woensdag 24 november en dat is maanden eerder dan vrijwel alle andere gemeenten in Nederland: dit komt omdat Langedijk en Heerhugowaard per 1 januari bestuurlijk fuseren tot Dijk en Waard. Er moet dan ook een gemeenteraad zijn gekozen.

Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de verkiezingen voor Dijk en Waard. Volgende week zijn er ook al verkiezingen in Purmerend en Beemster.