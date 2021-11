NH Nieuws-panel: Hoe denk jij over de verkiezingen voor Dijk en Waard?

Inwoners van nu nog Heerhugowaard en Langedijk mogen op 24 november naar de stembus voor de fusiegemeente Dijk en Waard. Ga je stemmen, of zie je niks in de nieuwe gemeente? Doe mee aan het NH Nieuws-panel verkiezingsonderzoek en geef je mening.

Je kan lid worden via deze link, en ontvangt (alleen voor inwoners van de fusiegemeente) een uitnodiging voor ons onderzoek. We willen graag je mening horen over de fusie, en hoe je aankijkt tegen deze verkiezingen. Weet je al op wie je gaat stemmen, twijfel je nog of blijf je thuis?

Entree heffen voor Geestmerambacht?

En natuurlijk willen we ook weten hoe je aankijkt tegen verschillende onderwerpen. Wat voor woningen moeten er gebouwd worden? Moet recreatiegebied Geestmerambacht gratis toegankelijk blijven, of is betaald parkeren en entree heffen ook een optie? Zomaar wat onderwerpen die we je graag willen voorleggen.

Dus doe mee en geef je mening!