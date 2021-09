Basisschoolleerling mag nieuw wapen Dijk en Waard onthullen

Een leerling van een Langedijkse of Heerhugowaardse basisschool mag als het zover is het nieuwe wapen van Dijk en Waard onthullen. Voor de gemeente, die per 1 januari een feit is, is bij koning Willem-Alexander al een concept van het nieuwe wapen ingediend. Hoe dat wapenschild eruit ziet willen de gemeenten nog niet verklappen.