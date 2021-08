Stoelendans binnen Dijk en Waardse politiek: CDA verliest twee zetels

CDA Dijk en Waard lijdt zware verliezen in de aanloop naar de verkiezingen voor de fusiegemeente in november. Langedijker fractievoorzitter Gerard Rep en prominent Waards raadslid Jolanda van Ling stappen uit de partij. Rep gaat als zelfstandig raadslid verder, Van Ling sluit zich aan bij D66.

"Kortom, we zijn gewoon ‘kaltgestellt’ door dit Heerhugowaardse bestuur." Gesprekken over aanpassingen bleken tevergeefs. "Ondanks dat men geen deugdelijke, op feiten gebaseerde motivering van het besluit kon geven."

"In Langedijk waren wij blij met dit nieuwe bestuur, ook al had het een hoog Heerhugowaards karakter", licht Rep toe. Maar het samenstellen van de kandidatenlijst deed bij hem de deur dicht. "De fractie van Heerhugowaard bezet op de kandidatenlijst de plekken 1, 3, 8 en 12, Langedijk heeft de onverkiesbare plaatsen 5, 7 en 11 gekregen."

Voor Gerard Rep is de samenstelling van de fusiepartij CDA Dijk en Waard reden om te vertrekken. De Langedijkse christendemocraten waren altijd tegen een fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk. De Waardse zuster-afdeling was juist voorstander. Sinds het fusiebesluit genomen is, zijn de beide afdelingen samengegaan en heeft het een nieuw bestuur.

Voor raadslid Jolanda van Ling heeft haar overstap naar een andere partij een andere reden, meldt mediapartner Heerhugowaard Centraal. Ze heeft net als Rep een lange staat van dienst binnen het CDA, maar bij haar brokkelde de verwantschap al een paar jaar af.

Nieuwe weg inslaan

"De coronapandemie zorgde voor een periode van nadenken en zelfreflectie, en het is tijd voor mij om een nieuwe weg in te slaan. D66 is een partij met toekomst", motiveert Van Ling haar keuze om niet als Gerard Rep solo door te gaan.

"De manier waarop D66 zich inzet voor inwoners boeit mij. Nuchter, sociaal en inclusief. Ik verheug me om samen te werken in een groep met leuke en spontane mensen. Ik kwam in een warm bad en heb er weer helemaal zin in."