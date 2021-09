Lijsttrekker van Lokaal Dijk en Waard bedreigd; campagnecaravan beschadigd

De schrik zit er goed in bij de 22-jarige Floris de Boer, fractievoorzitter en lijsttrekker van Lokaal Dijk en Waard, nadat hij gisteren via een appje van zijn huisgenoot moest vernemen dat iemand hem voor zijn deur bedreigde. Diezelfde persoon zou volgens De Boer ook de net opgeknapte campagnecaravan van de partij hebben beschadigd.

"Ik ben niet bang aangelegd, maar vind het wel eng", vertelt de fractievoorzitter aan NH Nieuws. Zelf was hij niet thuis toen het gebeurde, maar zegt wel te weten om wie het gaat: "Hij doet dit wel vaker, ook bij andere mensen. Maar bij mij deed hij het met een politiek motief. Dat is wel even schrikken."

De man die de bedreigingen volgens De Boer uitte en de caravan zou hebben vernield, is volgens de Lokaal Dijk en Waarder een oud-gemeenteraadslid dat het niet eens is met de aankomende fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard. De Boer, die in 2019 nog actief was bij Hart voor Langedijk/D66, stemde destijds wel voor de fusie. Hierop stuurde de man de jonge fractievoorzitter eerder al berichtjes waarin hij De Boer 'de sloper van Langedijk' noemde.

Struinen door persoonlijke brieven

"Online mag je alles tegen me zeggen", vertelt De Boer. "Maar dit gaat te ver." De bedreigingen van de man zouden heel impliciet zijn. "Zo zei hij: de caravan is nu misschien wel stuk, maar het kan nog erger", aldus De Boer. "Ook zei hij tegen mijn huisgenoot dat 'het oorlog is tussen hem en mij'. Dat soort dingen."

Het vervelendste vindt de fractievoorzitter dat de man weet waar hij woont, twee keer aan zijn deur heeft gestaan en zijn huisgenoten erbij heeft betrokken. Ook struinde de man volgens De Boer door zijn weggegooide post. "Het was behoorlijk intimiderend en vrij hard ook", aldus De Boer. "Het feit dat hij meermaals aan mijn deur heeft gestaan en weet waar ik woon geeft een onveilig en bedreigend gevoel."

'Tussen de 500 en 1000 euro schade'

Aan de caravan, die door de partijleden van Lokaal Dijk en Waard liefkozend 'Corrie de caravan' wordt genoemd, is tussen de 500 en 1000 euro schade toegebracht, vertelt De Boer.

"Wij hebben een caravan gekocht en zelf helemaal opgeknapt. Een partijgenoot van mij heeft hem helemaal in de verf gezet en daarna laten bestickeren." De man heeft gisteren 'de helft van de bestickering' eraf getrokken. Of de kosten op de verzekering kunnen worden verhaald, weet De Boer nog niet. "Ik denk het niet, maar heb ook nog niet de energie gehad om daar achteraan te gaan na gisteren."

Het raadslid heeft gisteren een melding gedaan bij de politie. "Aangifte kon toen nog niet, maar ze weten er in ieder geval van." De partij 'doet volgende week aangifte' van de beschadigingen van de caravan.

Met Corrie op campagne

Lokaal Dijk en Waard wilde eigenlijk komend weekend met de caravan campagne voeren. Dat gaat voor nu waarschijnlijk niet door: "Het is natuurlijk heel strijdbaar om gewoon weer lekker op campagne te gaan, maar die caravan was voor onze partij een heel belangrijk ding", vertelt De Boer. "Het was onze grootste vriendin aan het worden, we noemden haar ook Corrie de caravan."

Het plan is nu om Corrie eerst opnieuw te bestickeren 'en te kijken hoe we hieruit gaan komen', aldus De Boer. "Daarna gaan we absoluut weer met de caravan op campagne, dat staat wat mij betreft helemaal vast."

De Boer is niet bang dat zijn campagne voor de eerste Dijk en Waardse verkiezingen in november hierdoor vertraging oploopt. "We hebben nog maar twee maanden, maar tegelijkertijd hebben we nog twee hele maanden", zegt hij optimistisch.