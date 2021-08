CDA Dijk en Waard betreurt vertrek raadsleden: "Heel jammer als het zo loopt"

Het partijbestuur vindt het opstappen van de CDA-raadsleden Gerard Rep en Jolanda van Ling in aanloop naar de verkiezingen in november jammer. Beiden maakten hun vertrek gisteren bekend. Rep omdat hij en zijn mede Langedijker raadsleden op een onverkiesbare plek waren gezet. Van Ling voelde zich niet meer thuis bij de partij en sloot zich aan bij D66. De overstap van Van Ling kwam als een verrassing.

Dat zeggen partijvoorzitter Gido Schouten en lijsttrekker Jasper John van CDA Dijk en Waard tegen mediapartner Langedijk Centraal . "Het was mij niet bekend dat zij ontevreden was of er iets speelde, tot afgelopen week", stelt Schouten. "Ik weet ook niet of het mogelijk te maken heeft met de plek die mensen hebben gekregen op de conceptkieslijst."

Rep had eerder al duidelijk zijn onvrede geuit tegen de partijtop. Hij vindt dat de mensen uit Langedijk op onverkiesbare plaatsen terecht zijn gekomen ten faveure van Heerhugowaarders en buitenstaanders. Maar dat spreekt partijvoorzitter Schouten tegen.

Ook Langedijkers verkiesbaar

"Vijf komen uit Heerhugowaard, vier uit Langedijk en eentje uit Heerhugowaard De Noord. Caroline van Kleef uit Langedijk staat op plek 2. Zij is geen raadslid, maar wel betrokken bij de fractie en al jarenlang lid van CDA. Mike Walter op 4 zette zich in voor de SeniorenPartij, maar was al wel lid van het CDA. Hij koos er voor om voor het CDA lokaal actief te worden."

"Ik begrijp zijn boosheid en teleurstelling", zegt de voorzitter over Gerard Rep. "We moeten van twee naar één. Een andere uitdaging is dat we fantastisch goede kandidaten hebben, met het gevolg dat mensen mogelijk lager op de lijst zijn gekomen. Er is meer dan zorgvuldig onderzoek gedaan."

"Het liefst hadden we Gerard erbij gehouden", zegt Gido Schouten. "Hij heeft echt heel veel betekend voor het CDA." Lijsttrekker Jasper John sluit zich daarbij aan. "Het is gewoon heel jammer als het zo loopt. Je zit in de politiek om iets bij te dragen aan de samenleving, en als mensen dan zo vertrekken, is dat erg jammer."

Besluit Van Ling onverwacht

Jolanda van Ling stapte op omdat ze zich niet meer thuis voelde in de Waardse fractie. Ook zij gaat gemist worden. "Jolanda heeft echt heel veel voor de partij gedaan. Ook jammer dat ze die keuze nu maakte, zeker nu het landelijk niet zo goed gaat met het CDA. Ik heb haar besluit niet zien aankomen en heb haar er nog niet over kunnen spreken."

Gido Schouten heeft louter goede woorden over Van Ling, maar dat ze haar zetel meeneemt zit de fractievoorzitter niet lekker. "Daar is in principe over afgesproken om dat niet te doen, dat is ook ondertekend. Maar ik ben het wel eens dat er bij verkiezingen op de persoon gestemd wordt. Dat ze weer vol energie zit bij een nieuwe partij, dat kan ik me wel voorstellen. Jammer dat ze weg is."