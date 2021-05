Subsidie voor inwoners die fusiegemeente Dijk en Waard feestelijk willen aftrappen

Inwoners uit Langedijk en Heerhugowaard met ideeën voor een feestelijke aftrap van fusiegemeente Dijk en Waard kunnen daar nu subsidie voor aanvragen. De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk hebben samen het 'Dijk en Waard-fonds' opgezet, in de hoop dat het de sociale verbinding bevordert. "Het mag van alles zijn, een gezamenlijk toernooi, een dansfeest of ontmoetingsbankje."

De twee gemeenten die begin 2022 fuseren, proberen alvast op allerlei manieren voor meer sociale verbinding te zorgen. Zo mochten inwoners eerder al meedenken over een nieuwe naam en konden vorige zomer kennismaken via het initiatief Camping Dijk en Waard.

Met een bijdrage uit het fonds kunnen inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven met zich verenigen en culturele, sociale of sportieve plannen indienen, die de sociale verbinding binnen de fusiegemeente versterken.

'Niets te gek'

De belangrijkste voorwaarde is dat de activiteit toegankelijk is voor inwoners uit beide gemeenten. "Het mag dus van alles zijn. Verzin het en het kan waarschijnlijk. Dus ga nu al op zoek naar uw partners uit Langedijk als u in Heerhugowaard woont en andersom", aldus de gemeenten.

Voor een activiteit met twintig deelnemers wordt een subsidie van 1.000 euro uitgereikt, voor een activiteit tot 100 deelnemers maximaal 5.000 euro en voor 100 of meer deelnemers wordt maximaal 10.000 euro verstrekt.