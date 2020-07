Mysteries rondom camping Dijk en Waard ontrafeld: "Inwoners moeten camping zélf vormgeven"

HEERHUGOWAARD - Op 1 juli werden het grondgebied van Heerhugowaard en Langedijk omgedoopt tot de ' grootste camping van Nederland '. Dat de naam flink wat verwarring veroorzaakte, geeft ook organisator Stijn van Otterdijk toe. "Daar hebben we misschien niet zo goed over nagedacht. We willen met dit concept vooral een 'campingmentaliteit' creëren, en meer verbinding tussen inwoners van Langedijk en Heerhugowaard. Hen verleiden om letterlijk over de brug te komen. Dat toekomstige Dijk en Waarders met nieuwe ogen naar hun eigen omgeving gaan kijken."

De naweeën van corona zorgen ervoor dat veel mensen dit jaar kiezen voor een 'staycation'. Met de aankomende fusie van de gemeente Langedijk en Heerhugowaard, hoopt de organisatie van de 'camping' alvast een 'wij-gevoel' tussen Dijkers en Waarders te creeëren. "Wat weten Langedijkers nu van Heerhugowaard en vice versa? Niets. Ze weten elkaars winkelcentrum te vinden, maar daar houdt de liefde dan ook wel op."

Dat camping Dijk en Waard geen echte camping zal zijn, is inmiddels duidelijk, maar wat is het dan wel? Van Otterdijk omschrijft het als: "Een plaats voor authentieke ervaringen, creativiteit, verrassingen en eigen initiatief. Een camping maak je met elkaar. Inwoners van Heerhugowaard en Langedijk zijn daarom welkom hun ideeën en initiatieven te presenteren in 't Groene Huis, het hoofdkwartier van de camping."

Het Groene Huis

Veel Heerhugowaarders vinden het geen al te fraai gezicht; dat groene huisje aan de stationsweg, blijkt uit de reacties op social media. In de Facebookgroep 'Je bent Heerhugowaarder als' vraagt iemand of 'de groene verf in de aanbieding was.' Een ander vindt het op een Monopolyhuisje lijken. Van Otterdijk: "We waren op zoek naar een centrale plek voor de receptie van de camping. Na het bezichtigen van een aantal locaties, bood Hanselman Groep ons uiteindelijk het huisje, dat volledig was dichtgetimmerd, en het omliggende terrein aan voor gebruik. De komende twee jaar staat het huisje nog wel overeind, dus hebben we 'm een kenmerkende kleur gegeven. We zijn blij dat hij al is opgevallen."

Sinds de opening van 1 juli zijn er inmiddels twee weken verstreken. Veel staat er nog niet op de agenda - die willen ze deze week concretiseren. Van Otterdijk hoopt dat er nog veel ideeën zullen binnenstromen, die het campinggevoel in de omgeving moeten opwekken. Wat voor vormen dat precies gaat aannemen, is dus nog niet helemaal helder. "Er zijn verschillende initiatieven aan ons gepresenteerd in ons hoofdkwartier. Onze organisatie zoekt naar economisch-maatschappelijke initiatieven, waar samenwerkingen tussen burgers, maar ook met stichtingen of bedrijven, kunnen ontstaan."

Campinggevoel

Van rivierkreeften eten in Langedijk onder begeleiding van een muzikant, het organiseren van een FoodLab, een bierbarbecue tijdens een F1-wedstrijd tot het geven van yogacursussen en of TikTok danslessen - het kan allemaal op de grootste camping van Nederland. "We hebben met de gemeenten afgesproken dat er wat soepeler wordt omgegaan met bepaalde regels. Op de camping wordt er niet gehandhaafd, mits het een zooitje wordt natuurlijk. Het is eigenlijk een soort spel. Een oefening waarin we kijken hoe ver we met kleinschalige samenkomsten kunnen gaan in coronatijd."

Op de vraag of er voor het 'echte campinggevoel of -mentaliteit' toch niet wat kampeerplekken vrij moeten worden gemaakt, waar inwoners hun caravans en tenten mogen neerstallen om elkaar - op gepaste afstand - eens écht beter te leren kennen, reageert hij lachend: "Dat is eigenlijk helemaal niet zo'n slecht idee. We hebben er ook serieus over nagedacht. Misschien moeten we dan toch maar besluiten deze zomer een échte camping van Dijk en Waard te maken."

Wie zich geroepen voelt mee te denken, een 'verbindend initiatief' heeft bedacht of gewoon barst van de goede ideeën, is iedere doordeweekse dag van 13:00 uur tot 20:00 uur welkom dat te presenteren in Het Groene Huis op de Stationsweg 114 in Heerhugowaard.