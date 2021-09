NH Nieuws en Streekstad Centraal vormen één regioredactie: "We vullen elkaar mooi aan"

Lokale journalistiek speelt een cruciale rol in het geven van goede en betrouwbare informatie en het controleren van de lokale democratie. Alle reden voor NH Nieuws en Streekstad Centraal om de krachten exclusief met elkaar te bundelen.



De gemeenschappelijke redactie gaat nieuwsverhalen maken die door beide media gepubliceerd worden op de eigen kanalen. De redacties werken al jarenlang samen, waardoor het een logische stap is om de samenwerking te intensiveren. "We doen niet hetzelfde maar vullen elkaar mooi aan. De lokale kennis van Streekstad Centraal en de journalistieke 'slagkracht' van NH Nieuws zorgen ervoor dat we samen naar een hoger niveau kunnen", aldus directeur en eindredacteur Richard van der Veen van Streekstad Centraal.



Robert Baltus, chef nieuws van NH Nieuws: "NH Nieuws gelooft in de kracht van samenwerking om daarmee verhalen te maken die er toe doen. We willen de ogen en de oren zijn van onze bezoekers, luisteraars en kijkers. De kanalen van Streekstad Centraal zijn al jaren een vaste waarde en we zijn ervan overtuigd dat beide media samen een nog betere bron van informatie voor de inwoners zijn."