Waarom zijn de duinen zo nat?

Dat blijkt ook uit cijfers van het KNMI-neerslagstation in Bergen. De laatste jaren valt er sowieso meer regen, maar het afgelopen half jaar was het extreem nat. In oktober zelfs twee keer zoveel dan in een normale winter. En daar kwam de extreme neerslag in februari nog eens bovenop.

De neerslag was zo extreem dat Maarten Kuiper, van onderzoeksbureau Aveco de Bondt, concludeerde dat de hoge grondwaterstand met name door de regen is veroorzaakt. Maar daar nam lokale partij Hart voor Bloemendaal geen genoegen mee. Inmiddels kijkt een tweede onderzoeksbureau opnieuw naar de oorzaken van het hoge grondwaterpeil in de omgeving.

Vernattingsbeleid

Volgens Marielys Roos, fractievoorzitter van Hart voor Bloemendaal, is het begonnen in 2002, toen PWN van de provincie te horen kreeg dat ze niet langer drinkwater uit de duinen mocht halen. Het drinkwater uit de duinen werd te zout en de duinen te droog. Sindsdien haalt PWN het drinkwater uit het IJsselmeer, maar wordt het nog wel gefilterd in de duinen.

“Ik woon in Zandvoort. Voeger dronk ik het water uit Bentveld of Overveen, nu komt het uit Andijk”, zegt Stuyfzand. “En dat heeft natuurlijk effect op het grondwaterpeil. Als je minder water uit de duinen pompt, dan stijgt het grondwater.”