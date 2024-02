Geliefde Egmondse duinlandjes in zwaar weer: "Alles is verzopen"

"Met zoveel water is het eigenlijk al een verloren seizoen", verzucht Peter Stam, voorzitter van de Duinlandjesvereniging De Noord in Egmond aan Zee. De lankies, duinlandjes waar al eeuwen op getuinierd wordt, staan blank. Het is de eerste keer dat er zoveel water staat, maar het zal volgens de tuindersclub zeker niet de laatste keer zijn. En daarom moet er een oplossing komen.

"In de zomer vind je mij niet op het strand, veel te druk", vertelt Cor Wijker die al sinds jaar en dag een tuintje in de duinen bezit. "We verbouwen hier onze groente, maar dat is niet het enige. De lankies hebben ook een sociale functie. Hier zitten nog een hoop oude derpers, aan een half woord heb je genoeg."

Wijker heeft zijn laarzen maar aangetrokken als hij de schade aan zijn tuintje komt inspecteren. "Ik denk dat ik een hele nieuwe vloer erin moet leggen. Alles is verzopen, je wordt er erg chagrijnig van. Normaal gesproken waren we al begonnen met bemesten. Je vingers jeuken, je wil aan de gang."

Ziel onder de arm

Wijker is lang niet de enige. Maar liefst 95 procent staat onder water. Op sommige plekken staat het water zelfs een meter hoog. Drijvend tuinmeubilair en broccoli waar nog net het kopje boven het water uitsteekt, is het overheersende beeld bij de lankies. "Er lopen hier heel wat mensen met de ziel onder de arm", vertelt voorzitter Peter Stam. "Ze willen een oplossing voor de wateroverlast, maar dat is nog niet zo makkelijk."

Ja, het is volgens Stam ook wel een kwestie van pech. Er is extreem veel water gevallen en omdat de duintuintjes uitgegraven zijn, stroomt het water automatisch die kant op. Toch staat het probleem niet op zichzelf. "Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extreme regenval waardoor het grondwaterpeil ook stijgt. Wat dat betreft is dit een voorbode voor de rest van Nederland."

Benieuwd hoe de lankies eruit zien? Bekijk de video hieronder (tekst loopt door)