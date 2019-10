Volkstuintje Egmond aan Zee verwoest door brand: "Ze hebben mijn kippen vermoord"

EGMOND AAN ZEE - Radmila en Martin Zwart uit Egmond aan Zee zijn ontroostbaar. Het schuurtje, de kas en het kippenhok van hun volkstuintje in de duinen zijn in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen op gegaan. De kippen die ze daar hielden zijn daarbij doodgegaan. Radmila vermoedt dat haar tuinhuisje bewust in brand is gestoken. "Ze hebben mijn kippen vermoord. Het is gewoon diep triest."

Ze hebben er twee jaar lang aan gewerkt en duizenden euro's in gestoken. Nu is er van het volkstuintje van Radmila en Martin alleen nog zwartgeblakerd puin over. Martin ontdekte de brand toen hij zijn dagelijkse rondje met de hond maakte. "Er is niks meer van over. En het was zo'n mooi plekje. We waren hier elk weekend te vinden. Dat word je ontnomen door een paar jongelui."

Dat de brand is aangestoken, staat voor de familie Zwart als een paal boven water. Op dezelfde nacht werd er namelijk ook ingebroken bij de buren. Er zijn ook spullen van Radmila en Martin weg.

Mogelijk bedachten de vandalen zich wel, want het lijkt erop dat er is geprobeerd de brand te blussen. De brandblusser die normaal gesproken bij het schuurtje staat, lag leeg in de struiken.

Kippen

Het feit dat de vier sierkippen bij de brand zijn omgekomen, zorgt voor veel boosheid bij het stel. "Het waren hele tamme beestjes die ik met de hand heb grootgebracht. Hoe kun je nu kippen dood laten gaan terwijl je erbij staat? Dan trap je toch het kippenhok in om ze in ieder geval een kans te geven. Ik begrijp dat niet."

Voor Radmila en Martin rest nu alleen nog puinruimen. De bouwsels op het volkstuintje waren niet verzekerd en de vraag is of het zin heeft om er weer zo veel tijd en geld in te steken. "Toen we hier kwamen was het een grote woestenij. We waren eigenlijk net klaar met alles en dan gebeurt dit. Straks wordt het misschien weer in brand gestoken. Het houdt een keer op", aldus Martin.

Brandlucht

Het is niet de eerste keer dat er brand wordt gesticht bij de volkstuintjes in de duinen. Volgens Radmila is dit al de vijfde keer. Ze hoopt dat mensen tips hebben over de brand en dat ze die melden bij de politie. "Misschien dat er iets te zien is op beveiligingscamera's die mensen buiten hebben hangen. Misschien dat ouders een brandlucht bij de kleren van hun kinderen hebben geroken. Ik wil gewoon weten wie dit doet en vooral waarom."