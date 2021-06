Unieke duinlandjes in boekvorm gevangen

Waar vind je nog volkstuintjes midden in het duin? Ten noorden van Egmond aan Zee liggen tientallen van deze landjes. Ze worden er sinds de 19e eeuw door Egmondse families bewerkt en traditioneel van generatie op generatie doorgegeven.

Gerjan Zwaan is een van de gelukkigen met zo'n duinlandje. Hij schreef er inmiddels een tweede boek over: 'De Lankies', zoals ze in het Derps, het Egmonds dialect, heten.

Mediapartner RTV80 bezocht Gerjan in het duin: