Wateroverlast in Aerdenhout: "Vrouw van 98 die niet kan wassen, dat is toch treurig?"

Ongeveer zeventig huishoudens in Aerdenhout hebben te maken met ondergelopen souterrains. Dat betekent in veel gevallen dat een derde van de leefruimte is verdwenen. Aanleg van drainage is waarschijnlijk de oplossing, maar zover is het nog niet. De gemeente Bloemendaal vindt de wateroverlast het probleem van de bewoners.

Thea Bruins ontvangt de verslaggever blootsvoets en dat is niet omdat de vloerverwarming zo behaaglijk staat te snorren. Het is uit praktische overwegingen. Er staat een laag water van een paar centimeter in het souterrain van haar woning in Aerdenhout. Lopen is daar pootjebaden geworden.

Flauwe grappen

Ja, de flauwe grappen en belegen woordspelingen liggen permanent op de loer sinds zij en haar man in hun 135 vierkante meter tellende 'onderhuis' dag in dag uit water wegpompen. Iemand in de buurt heeft geopperd om van de nood een deugd te maken door de kelderverdieping om te vormen tot een binnenzwembad. Geen beter vermaak dan leedvermaak, weet ook Thea Bruins.

Ze realiseert zich dat er heus ergere dingen zijn op de wereld. Maar 'uitermate vervelend' is het wel. Het is daarom 'hopen op een snelle oplossing' zodat ze de plek waar ze kantoor houdt, een gym is ingericht, een stookhok staat, een badkamer en een chill plek voor de kinderen is gemaakt, weer snel kunnen gebruiken.

Pompen

In de zeventien jaar dat ze hier wonen brachten ze er veel tijd door, maar sinds twee maanden komen ze hier alleen nog om te zien hoe hoog het water staat en te controleren of de pompen nog werken. Dat die permanent staan te draaien, ziet ze terug in de energierekening. ''Maar dat terzijde.''

Op de laatste dag van 2023 begon de souterrain-sores, als gevolg van de overvloedige regen in met name november. Sindsdien 'gaat het de ene dag iets beter dan de andere', maar gemiddeld genomen staat er constant een laag water. ''Het is slecht voor het huis én je gezondheid'', zegt Thea Bruins.

'Een vrouw van 98 die niet kan wassen, dat is toch treurig?'

Al snel bleek hun souterrain in de Generaal Winkelmanlaan niet het enige met wateroverlast. ''Sommige buren hebben er al vier maanden last van. Even verderop in de Juliana van Stolberglaan woont een mevrouw van 98 die niet kan wassen omdat haar wasmachine in de kelder staat. Dat is toch treurig?''

Met een andere gedupeerde heeft ze een stichting opgericht. Als snel bleek die te voldoen aan een behoefte, want de schade in dit deel van Aerdenhout is aanzienlijk. Zeventig huishoudens hebben vergelijkbare of ernstiger wateroverlast.

Afgelopen dinsdag trokken ze in groten getale naar het gemeentehuis van Bloemendaal om in te spreken tijdens een commissievergadering. Er zaten emotionele bijdragen bij van mensen die ten einde raad zijn en verwachten dat de gemeente ze helpt. Dat kan volgens hen door drainage aan te leggen. Dat zal het grondwaterpeil doen zakken. Bewijs daarvan is de Spiegelenburglaan en directe omgeving. Daar zijn aanzienlijk minder problemen dankzij een tien jaar geleden aangelegd afwateringssysteem.