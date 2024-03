Overstromingen in de kas van kwekerij Sap: schade loopt steeds verder op

De pompen staan dag en nacht aan. "Gebeurt dat niet, dan staat het hier binnen de kortste keren weer helemaal onder water." Natasja wijst naar de vloer. "Hier hebben we allemaal algengroei en daar zie je de natte plekken."

Manden zijn beschimmeld en het houten meubilair begint langzamerhand weg te rotten. Het is voor kwekerij Sap de tweede keer dat drangwater vanuit de duinen via de tegels in hun zaak opborrelt. "Vorig jaar was het alleen in de hoek, maar nu staat een heel gedeelte van de kas helemaal onder water als we niet pompen", zegt Natasja.