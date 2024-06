Noodplan staat klaar maar huisartsenzorg in Noordkop vergt continu aandacht

Co-Med kwam gisteren opnieuw in het nieuws omdat CareAbout, een detacheringsbureau voor doktersassistenten, het faillissement van het bedrijf had aangevraagd. Door snel de portemonnee te trekken heeft Co-Med het faillissement weten af te wenden.

Maar er spelen al langer problemen. Slechte bereikbaarheid en een snelle wisseling van artsen zijn veel gehoorde klachten. In Anna Paulowna is de praktijk inmiddels al dik twee maanden gesloten vanwege personeelstekort. De praktijk in Breezand vangt nu alle patiënten op.

"De huisartsenzorg staat al langere tijd onder druk. Dat is een landelijk probleem waar we hard aan werken", zegt Femke van der Brug is zorginkoper bij VGZ, "Daarin trekken we in dit gebied samen op met de regionale huisartsenorganisatie in de kop van Noord-Holland (HKN). Het noodplan dat nu klaar ligt, moet er voor zorgen dat de huisartsenzorg gewaarborgd is."

Regio

Co-Med heeft eerder al beterschap beloofd en een verbeterplan ingediend. VGZ en HKN willen dus vooral niet op de zaken vooruitlopen en Co-Med de ruimte laten om orde op zaken te stellen. Maar wat als het onverhoopt wel mis gaat? Kunnen de patiënten van Co-Med in Anna Paulowna en Breezand dan in de regio naar een andere huisarts? "Dat is altijd ons speerpunt", zegt Van der Brug.

Hoe het noodplan er nu precies uitziet, willen de betrokken partijen niet zeggen. Dat mag simpelweg niet door gemaakte afspraken en het zou voor teveel verwarring kunnen zorgen, vinden de partijen. Wel is duidelijk dat HKN als huisartsenorganisatie in de regio bij het plan betrokken is. "Mensen kunnen er op rekenen dat het noodplan staat. We zijn nu bezig met het zetten van de laatste puntjes op de i", vertelt Robert van Noort, huisarts en bestuurslid bij HKN.

De partijen hopen vooral ook dat het plan niet nodig is. Maar hoe weten mensen waar ze terecht kunnen in het geval dat het wel nodig is? "Daarin trekken we op met alle zorgverzekeraars", zegt Femke van der Brug van VGZ, "Cliënten van de betrokken praktijken worden in zo'n geval zo snel mogelijk geïnformeerd."

Krapte

Ondertussen blijven de partijen werken aan oplossingen voor de al bestaande krapte op de huisartsenmarkt. Zo werken VGZ en HKN samen actief aan het verminderen van de administratieve lasten. Ook denken ze samen na over ondersteuning met een andere vorm van huisartsenzorg, bijvoorbeeld met behulp van digitale middelen zoals apps voor simpele problemen of gesprekken op afstand.

Maar er zijn ook heel praktische middelen: "We proberen met onze driedaagse voor (huis)artsen in opleiding, jonge artsen naar onze regio te trekken", vertelt Robert van Noort, "We nemen ze dan mee langs meerdere huisartsenpraktijken, zorginstellingen en interessante plekken in de regio." Femke van der Brug: “Ook kijken we samen hoe jonge dokters nieuwe praktijken kunnen starten. De optelsom van alle oplossingen draagt bij aan de continuïteit van de huisartsenzorg in de regio.”

Aantrekkelijk

"We willen ze laten zien hoe aantrekkelijk deze regio is. Dat je als huisarts hier een mooi leven kan opbouwen. We horen vaak hoe positief verrast de deelnemers zijn. Het beeld dat ze hebben van de regio, klopt vaak niet. We doen het nu drie jaar en het animo voor ons gebied stijgt echt. Er zijn op dit moment al 5 of 6 huisartsen die zich aan de regio hebben gebonden.", legt Marlous de Vroome, directeur van HKN uit. "We hebben net weer een driedaagse achter de rug, in het najaar is de volgende."