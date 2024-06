Faillissement huisartsenketen Co-Med op laatste moment toch afgewend

Doordat detacheringsbureau CareAbout, de hoofdschuldeiser, zijn geld krijgt, is er geen grond meer om de faillissementsaanvraag door te zetten. Zodoende is het verzoek ingetrokken. Het ging bij deze zitting om de zorgtak van Co-Med; in april ging al de callcentertak failliet.

Voor de zekerheid lag er een noodplan klaar, hadden zorgverzekeraars vooraf aangegeven. Nu er geen besluit is gevallen, zal die dus voorlopig (nog) niet in werking treden.

Meer schuldeisers

Toch zijn de problemen voor Co-Med nog niet voorbij, want er zijn meer schuldeisers die geld willen zien. Fred Louwerens, incassant namens CareAbout, zegt tegen de Telegraaf dat de andere schuldeisers 'samen een groter bedrag vorderen'. "En ik weet dat er nog een schuldeiser is die nog een veel groter bedrag claimt." Tegenover de Volkskrant zegt Louwerens: "We gaan Co-Med nu sommeren om ook de schulden van de andere schuldeisers te voldoen. Als ze dat niet doen, staan we binnenkort opnieuw voor de faillissementsrechter."

Hoe nu verder is nog niet duidelijk. Co-Med bevestigt in een korte reactie dat het verzoek is ingetrokken. Ze komen later vandaag met een korte verklaring, laat de woordvoerder weten.

Noordkop

In de Kop van Noord-Holland heeft Co-Med twee huisartsenpraktijken: in Anna Paulowna en Breezand. De vestiging in Anna Paulowna is al sinds maart dicht vanwege personele problemen. Co-Med bezweert dat de zorg vanuit Breezand voldoende wordt voortgezet, maar gezien de vele klachten die bij NH zijn binnengekomen valt dat te betwijfelen. De inspectie had naar aanleiding van de klachtenregen eerder dit jaar een waarschuwing gegeven aan Co-Med.

Tweede Kamerlid Harmen Krul (CDA) gaf vanochtend op NH Radio aan dat hij hoopt dat er een goede oplossing komt voor de patiënten van Co-Med. Hij had eerder Kamervragen hierover gesteld. "Ik hoop dat de mensen in de Kop van Noord-Holland zo snel mogelijk weer toegang krijgen tot de huisartsenzorg." Krul denkt dat daarvoor een faillissement van Co-Med onvermijdelijk is.

Er zullen dan weer andere huisartsen moeten komen. Krul denkt dat dat wel moet gaan lukken. "We hebben goede hoop dat de kansen die er gaan vrijkomen er voor gaan zorgen dat er een paar huisartsen zich gaan vestigen. En die signalen zijn er ook wel."