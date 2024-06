Genezen Sander beklimt met familie Alpe d'Huez: "Kanker moet de wereld uit"

Het is nu tien jaar geleden dat Sander de diagnose lymfklierkanker kreeg. Sander en Mariska waren toen net verhuisd, hadden een 1-jarige zoon en probeerden een tweede kind te krijgen. "De wereld zakte onder me vandaan", vertelt Sander over het moment dat hij hoorde dat hij kanker had.

De kans op overleven was vijftig procent, maar na een jaar chemokuren in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp was de kanker verdwenen. Wel moest Sander onder controle blijven. "Ik was onrustig als ik op controle moest, maar de laatste jaren kregen we meer vertrouwen en voelde het meer als een APK'tje."

Kaal hoofd

Zijn familie was erg bezorgd. "Als hij zich niet fit voelde, dacht ik weleens: het zal toch niet?", vertelt zijn vrouw Mariska. Zoon Thijs (12) was nog maar jong en herinnert zich weinig: "Ik heb wel foto's gezien waar hij een kaal hoofd heeft en soms moest ik mee naar controle, maar ik wist niet precies waarvoor het was."

