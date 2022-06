Lex fietst Alpe d'HuZes voor overleden familieleden: "Groot saamhorigheidsgevoel"

Het is de tweede keer dat de 61-jarige Lex Segveld uit Zaandam op z'n fiets stapt, toch is de route voor hem niet minder indrukwekkend. Samen met goede vriend Patrick Bleij wil hij vandaag meer geld ophalen voor kankeronderzoek. Lex is naast z'n broer en schoonvader ook zijn vrouw verloren aan de ziekte: "Je weet dat er moeilijke momenten gaan komen, dat maakt het bijzonder allemaal."

Lex fietst voor het goede doel - Patrick Bleij

Als NH Nieuws met Lex belt, staat hij verregend in de Franse col. Hij oefent alvast de klim. "Ik heb niet veel speciale trainingen gedaan." De 61-jarige Zaandammer vindt dat je fietst op karakter. "Als je jezelf tegenkomt, denk je nog meer aan die mensen die hebben moeten lijden." Indrukwekkend De Zaandammer hoopt dat er meer geld wordt opgehaald om kankeronderzoeken te bekostigen. Hij blijft de route die hij hiervoor gaat fietsen bijzonder vinden: "Het is altijd indrukwekkend. Het is een groot saamhorigheidsgevoel."



Hij vervolgt: "Mensen komen voor één doel. Als je de berg dan op fietst, zie je alle spandoeken. Dan staan er foto's bij met jaartallen met geboorte- en een sterfdatum. Er staan jonge mensen tussen. Dat raakt je nog meer." 39, 49 en 52 Zelf is Lex meerdere familieleden verloren aan kanker. Zijn broer is niet ouder geworden dan 39 en zijn schoonvader 52. Zijn vrouw is vier jaar geleden op 49-jarige leeftijd aan alvleesklierkanker overleden. "Voor iedereen die de ziekte meemaakt is het een lijdensweg", benadrukt de 61-jarige. Tekst gaat door onder het verhaal van Team Bikkel, die lopen voor hun (schoon)zus en een bijzondere rugtas dragen met een foto van Eva Veerman. Volgend jaar lopen ze voor Eva.

Lex zijn vrouw is tot haar overlijden uiteindelijk iets meer dan een jaar ziek geweest. "In januari werd nog gezegd dat alles goed was, twee weken later bleek het foute boel." De ziekte is voor zijn vrouw loodzwaar, maar ook voor de mensen om haar heen. "Het is een gevecht voor die mensen, maar ook voor mensen aan de zijlijn." Tijdens de Alpe d'Huez merkt hij dat mensen meer praten over de ziekte. Lex: "Iedereen heeft dat wel meegemaakt. Dat vertel je makkelijker. Je fiets omhoog, soms raak je in gesprek met mensen. Dan deel je je verhaal."

NH is er live bij Donderdag 2 juni wordt voor de vijftiende keer de Alpe d'HuZes gehouden. Vijfduizend deelnemers beklimmen die dag tot maximaal zes keer fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d'Huez. De bedoeling is daarmee zo veel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. In 2019 bracht het evenement een recordbedrag van bijna 12 miljoen euro op. NH Nieuws volgt de Noord-Hollandse deelnemers op de voet en doet dit jaar samen met de andere regionale omroepen live-verslag vanaf de Alpe d'Huez.