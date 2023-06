Klas van Olivier (12) trots op Alpe D'HuZes-prestatie: 'Hij is een echte doorzetter'

Een jaar geleden kreeg hun moeder Maartje de diagnose borstkanker. "Ik had een best wel grote tumor en daarnaast ook uitzaaiingen in de lymfeklieren", vertelde Maartje van Eijndhoven eerder aan NH. Dat had veel impact op het gezin. "Ik was best vaak bang", vertelde Olivier. "Op school vroeg ik me dan af: als ik thuiskom, is mama er dan nog wel?"

"Toen mama ziek werd, zei ik meteen: ik wil iets doen", vertelt Olivier. Dat werd een actie waarbij hij zich honderd uur opsloot in de tuin. Zijn zusje liep een paar maanden later de halve marathon van Egmond. "Daarmee hebben we samen al heel veel geld opgehaald voor Alpe d'HuZes", vertelt een trotse Juliette.

Trots

Maar nu heeft Olivier samen met zijn moeder en zijn zusje de berg beklommen. Via een liveverbinding bij de finish laten zijn klasgenoten weten dat ze trots op hem zijn. "Het is heel knap wat je allemaal doet. Dat hij elke keer door blijft gaan en doorzet", laten de leerlingen van de Goudenregenschool weten.

Ook voor moeder Maartje lijkt de belangrijkste finishlijn eindelijk in zicht. De woensdag na de beklimming krijgt zij haar allerlaatste behandeling. Haar meest recente scan gaf al aan dat ze schoon was.