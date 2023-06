Olga (77) is oudste vrouwelijke deelnemer en beklimt de Alpe D'HuZes op een tandem

Met haar 77 jaar is Olga Heemskerk uit Amsterdam vandaag de oudste vrouwelijke deelneemster van de Alpe D'HuZes. Dat ze vandaag de Franse berg beklimt, is helemaal niet vanzelfsprekend. In 2008 kreeg ze zelf longkanker en nu zamelt ze geld in voor anderen. "Kanker houdt je bezig."

Olga samen met haar captain Ingeborg op de fiets

In 2008 deed Olga mee aan een experimenteel bevolkingsonderzoek nadat ze jarenlang had gerookt. Hoewel ze op eigen initiatief was gestopt, kreeg ze te horen dat ze longkanker had. Een deel van haar long werd operatief verwijderd waardoor ze een longkwab mist. Vervolgens ging ze het revalidatieproces in. "Dat bevolkingsonderzoek heeft echt haar leven gered", aldus haar dochter Amine Roodnat. Sportief Ondanks dat Olga een derde van haar longinhoud mist, is ze altijd blijven sporten. Eerst deed ze dat jarenlang in Haarlem waar ze 44 jaar heeft gewoond en nu bij sportschool Lijfkracht in Amsterdam. Toen ze dit jaar haar jaarlijkse skireis deed, kwam ze in contact met het bestuurslid van de stichting 2climb2raise voor mensen die kanker hebben of kanker hebben gehad en de Alpe d'HuZes willen beklimmen. Samen met iemand anders kun je op een tandem de Franse berg beklimmen. ''Toen mijn moeder dat hoorde, was ze gelijk verkocht en besloot mee te doen en heeft ze de afgelopen maanden hard getraind. Vandaag is D-day,'' aldus dochter Amine.

Olga achterop de tandem tijdens Alpe D'HuZes

Kanker houdt je bezig De reden dat Olga mee doet, is vooral om geld in te zamelen met een bijzondere activiteit. "Kanker houdt je altijd bezig. Ze heeft vrienden en familie verloren, zelf kanker gehad en ontzettend veel meegemaakt in haar leven", legt haar dochter uit. Inmiddels heeft de sportieve Olga al meer dan 2500 euro opgehaald. Haar dochter kijkt vol bewondering naar haar moeder: "We zijn mega trots op haar." Met bronchitis de berg op De afgelopen tijd was de gezondheid van Olga redelijk goed. Ze sportte veel bij haar sportschool en trainde voor deze grote dag. Twee weken geleden voelde ze zich ineens slechter en was het nog even spannend of ze deze dag wel zou kunnen fietsen: ''Vorige week donderdag werd er een longontsteking gediagnosticeerd en vrijdag startte ze met antibiotica en puffertjes.'' Toch wilde ze hoe dan ook naar de Franse alpen om geld in te zamelen. ''Daar heeft de arts zelfs bronchitis geconstateerd afgelopen maandag, maar toch zit ze vandaag op de fiets.'' Hoewel Olga graag harder mee wil trappen, merkte ze tijdens de training dat ze toch snel buitenadem raakte: ''Gelukkig zit ze achterop de tandem en kan ze steunen op haar captain,'' aldus dochter Amine. Finish Na de finish laat Olga weten dat haar klim erop zit: ''Alles is goed gegaan. De laatste twee bochten waren erg hoog, dat ging wel even op mijn longen slaan door de bronchitis en longontsteking. Ik ben daarna goed verzorgd en lekker op een stoel gezet met een deken. Na vijf maanden trainen zit het erop, ik ben echt heel blij.''