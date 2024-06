Grote problemen door mieren met bijtend achterwerk

Al jaren is de gemeente Haarlemmermeer verwikkeld in een strijd tegen het draaigatje. De eerste exemplaren werden gevonden in de Hoofddorpse wijk Graan voor Visch, maar inmiddels zijn ze ook op andere plekken in Hoofddorp en in Rijsenhout te vinden. Maar hoe hard de gemeente ook haar best doet om het insect te verdrijven, het wil maar niet lukken.

Spuitend achterwerk

Het mediterraan draaigatje dankt zijn naam aan het achterwerk. Zodra ze iemand hebben gebeten draaien ze hun achterlijf naar de beet toe en spuiten een vloeistof die voor irritatie zorgt in de wond. Maar dat is nog de minste zorg rondom de exoot, die in 2013 voor het eerst in Nederland werd aangetroffen.

Bij zorgcentrum Meerstede in Hoofddorp hebben ze al een paar jaar last van de mier. "Ze komen de woningen binnen en gaan op zoek naar eten. Zelfs op de eerste verdieping kan je ze tegenkomen. De bestrijder is al meerdere keren langsgekomen, maar helemaal verhelpen lukt niet", zegt de receptioniste.